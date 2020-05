Slovensko chce otevřít hranice co nejdříve. Do Česka by se mohly otevřít na začátku června, uvedl Matovič

Bratislava Slovensko má ambici otevřít hranice co nejdříve, pokud to situace kolem pandemie nemoci covid-19 umožní. Novinářům to ve čtvrtek řekl premiér Igor Matovič, konkrétní termín neuvedl. Naznačil, že země by měla zůstat uzavřena pro obyvatele těch zemí, které mají výrazně vyšší počet nakažených. Podle dřívějšího vyjádření českého premiéra Andreje Babiše by se hranice se Slovenskem mohly otevřít 8. nebo 15. června.

„Naším cílem je, aby se hranice co nejdříve otevíraly s každou zemí, kde to situace umožní. Musí to být v souladu zejména s medicínskou stránkou věci. Nesmíme otevírat hranice vůči zemím, kde je výrazně více lidí nemocných s covidem-19,“ uvedl Matovič. Dodal, že Bratislava nechce mít zavřené hranice, pokud k tomu nebude důvod.

Matovič se na Slovensku řadí k zastáncům spíše opatrnějšího přístupu k uvolňování karanténních opatření. Zdůvodňuje to snahou o to, aby si země zachovala nízký počet nakažených koronavirem. Slovensko, které má zhruba pět a půl milionu obyvatel, dosud zaznamenalo 1477 infikovaných, z nichž většina se již vyléčila a 27 lidí s koronavirem zemřelo. Bratislava kvůli koronaviru sice zhruba od poloviny března neumožňuje vstup Slovensko otevře hranice, až v okolních státech klesne výskyt na jeho úroveň, naznačil Matovič cizincům do země, výjimka se vztahuje například na řidiče kamionů, osoby s pobytem v zemi pod Tatrami či na pendlery. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček dříve v tomto týdnu uvedl, že příští týden bude jednat se zástupci Rakouska a Slovenska o harmonogramu pro otevření hranic, ke kterému by mohlo dojít v polovině června. Kroky k uvolňování režimu na hranicích již ohlásily například Německo a Rakousko.