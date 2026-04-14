„Hraje se o to, zda Slovensko zůstane demokratickou zemí. Vládní poslanci chtějí rozhodnout, že desítkám tisíc Slováků, kteří žijí v zahraničí, znemožní volit,“ řekl na shromáždění v Bratislavě předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko (PS) Michal Šimečka o návrhu nahradit korespondenční volbu hlasováním na slovenských ambasádách v zahraničí.
Podle portálu Aktuality.sk na demonstraci v Bratislavě přišlo několik tisíc lidí, v Košicích účast dosáhla tisícovky, v Banské Bystrici 800 lidí, v Praze 500 lidí a v Bruselu se shromáždění zúčastnilo několik desítek demonstrantů. PS se při organizaci shromáždění spojilo s několika dalšími opozičními stranami. Demonstrace svolaly v první den dubnové schůze slovenské sněmovny, která má v programu také návrh na uvedené zrušení korespondenční volby.
Bývalá diplomatka, politička a herečka Magda Vášáryová z pódia v Bratislavě mimo jiné kritizovala vládní politiky na Slovensku. Podle ní ničí Slovensko hospodářsky, sociálně i kulturně.
Když řečníci na demonstracích poukázali na volební porážku Orbána, lidé skandovali heslo „Rusové domů“, které zaznělo už na akcích maďarské opozice před parlamentními volbami. Ty přesvědčivě vyhrála strana Tisza Pétera Magyara.
Šimečka také řekl, že podmínkou úspěchu slovenské opozice v příštích parlamentních volbách na Slovensku je, aby žádný hlas pro opoziční strany nepropadl. Nepřímo vyzval kolegy v opozici ke spojování se pro volby, které jsou v zemi plánovány na září příštího roku. Podle sondáží se popularita hned několika opozičních či neparlamentních stran pohybuje kolem hranice pěti procent, jejíž zdolání ve volbách je podmínkou pro zisk křesel ve sněmovně.
V parlamentních volbách na Slovensku v roce 2023 hlasovalo ze zahraničí rekordních 58 779 Slováků. Tvořili téměř dvě procenta z celkového počtu voličů; hlasy z ciziny konečné výsledky voleb výrazněji neovlivnily. Možnost korespondenční volby nejčastěji využili Slováci v Česku.
Více než tři pětiny Slováků, kteří hlasovali z ciziny, volily PS. To celkově skončilo ve volbách na druhém místě se ziskem 17,96 procenta hlasů za vítěznou stranou Směr-sociální demokracie (Směr-SD) premiéra Fica. Směr-SD podpořilo jen 6,1 procenta voličů, kteří hlasovali poštou ze zahraničí. V českých sněmovních volbách byla korespondenční forma hlasování využita poprvé loni.