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Fico splnil slib Putinovi, na Slovensku odhalili sochu sovětského maršála Koněva

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  10:51
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Slovensko v Dukelském průsmyku odhalilo novou sochu sovětského maršála Koněva....

Slovensko v Dukelském průsmyku odhalilo novou sochu sovětského maršála Koněva. (3. října 2026) | foto: FB Luboš Blaha

Slovensko v Dukelském průsmyku odhalilo novou sochu sovětského maršála Koněva....
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Odstranění pomníku maršála Ivana Koněva v pražských Dejvicích (2020)
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Slovensko v takzvaném Údolí smrti na severovýchodě země u Dukelského průsmyku odhalilo sochu sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Informoval o tom portál listu Korzár, který připomenul, že o možnosti umístění sochy kontroverzního vojevůdce loni v květnu hovořil slovenský premiér Robert Fico s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Akce se zúčastnili mimo jiné ministr zemědělství Richard Takáč, europoslanec z vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Ľuboš Blaha a ruský velvyslanec na Slovensku Sergej Andrejev.

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Socha stojí u obce Kružlová a odhalil ji svaz protifašistických bojovníků. V místě se v říjnu 1944 odehrály urputné boje sovětských a československých vojáků s vojsky nacistického Německa. Koněv této operaci, která si vyžádala desítky tisíc obětí, velel.

Korzár uvedl, že Koněv je kontroverzní postavou, neboť vedl sovětská vojska, která v roce 1956 potlačila protisovětské povstání v Maďarsku. Koněv rovněž velel sovětským vojskům ve východní části Berlína v době, kdy východní komunistický režim v metropoli začal budovat zeď mezi západními sektory. Koněv rovněž v roce 1968 kryl průzkum sovětských rozvědčíků během návštěvy Prahy, stalo se tak několik měsíců před Sověty vedenou invazí do Československa.

Socha maršála Koněva stála dlouhé roky v Praze, která ji v roce 2020 odstranila. Slovensko-ruská společnost tehdy usilovala o získání sochy, kterou chtěla vystavit na Slovensku. Tento nápad se realizovat nepodařil a náhradou vznikl nový pomník, připomněl Korzár.

Předseda slovenské vlády Fico měl v květnu Putinovi říct, že nápad postavit sochu Koněvovi nosí v hlavě už delší dobu. „Tato myšlenka vznikla v souvislosti s karpatsko-dukelskou operací, kterou jsme si velmi vážně připomněli v říjnu 2024,“ řekl Fico.

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