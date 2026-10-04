Akce se zúčastnili mimo jiné ministr zemědělství Richard Takáč, europoslanec z vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Ľuboš Blaha a ruský velvyslanec na Slovensku Sergej Andrejev.
Socha stojí u obce Kružlová a odhalil ji svaz protifašistických bojovníků. V místě se v říjnu 1944 odehrály urputné boje sovětských a československých vojáků s vojsky nacistického Německa. Koněv této operaci, která si vyžádala desítky tisíc obětí, velel.
Korzár uvedl, že Koněv je kontroverzní postavou, neboť vedl sovětská vojska, která v roce 1956 potlačila protisovětské povstání v Maďarsku. Koněv rovněž velel sovětským vojskům ve východní části Berlína v době, kdy východní komunistický režim v metropoli začal budovat zeď mezi západními sektory. Koněv rovněž v roce 1968 kryl průzkum sovětských rozvědčíků během návštěvy Prahy, stalo se tak několik měsíců před Sověty vedenou invazí do Československa.
Socha maršála Koněva stála dlouhé roky v Praze, která ji v roce 2020 odstranila. Slovensko-ruská společnost tehdy usilovala o získání sochy, kterou chtěla vystavit na Slovensku. Tento nápad se realizovat nepodařil a náhradou vznikl nový pomník, připomněl Korzár.
Předseda slovenské vlády Fico měl v květnu Putinovi říct, že nápad postavit sochu Koněvovi nosí v hlavě už delší dobu. „Tato myšlenka vznikla v souvislosti s karpatsko-dukelskou operací, kterou jsme si velmi vážně připomněli v říjnu 2024,“ řekl Fico.