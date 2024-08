Slovenský exprokurátor seděl za přijetí úplatku. Ministr ho pustil na svobodu

„Požádali jsme ministra spravedlnosti Borise Suska, aby se k dovolacímu jednání připojil a sám podal dovolání ve prospěch doktora Kováčika a přerušil výkon trestu do doby, než se o dovolání rozhodne na Nejvyšším soudu,“ vysvětlil Kováčikův advokát Erik Magál. Na propuštěného exprokurátora už předem čekal před věznicí v Dubnici nad Váhom.

Policie Kováčika zadržela na podzim 2020 dříve během zátahu s krycím názvem Boží mlýn. Soud ho pak uznal vinným ve všech čtyřech bodech obžaloby, tedy i z toho, že za úplatek 50 tisíc eur (1,27 milionu korun) pomohl údajnému šéfovi jednoho ze slovenských zločineckých gangů Ľubomíru Kudličkovi zůstat na svobodě.

Prokuratura pod Kováčikovým vedením tehdy nepodala stížnost proti rozhodnutí soudu, který Kudličku propustil. V této souvislosti Kováčika soud potrestal i z trestné podpory zločinecké skupiny. Podle portálu Aktuality.sk Kováčik pykal i za vyzrazení utajovaných skutečností. Původně dostal čtrnáct let vězení a propadnutí majetku, později mu však trest snížili na osm let.

Kováčik byl v době velkého zatýkání vysokých úředníků, podnikatelů či soudců nejvýše postaveným expředstavitelem slovenské justice, který byl odsouzen. Několik policejních akcí se odehrálo poté, co tehdejší vládní strana Směr-SD zkraje roku 2020 prohrála volby a nastoupil kabinet premiéra Igora Matoviče.

Prokurátor 61:0 vedl úřad, který už neexistuje

Speciální prokuratura dohlížela na vyšetřování trestných činů, které pak projednával Specializovaný trestní soud se sídlem v Pezinku nedaleko Bratislavy. Bývaly to nejzávažnější kriminální kauzy, korupční případy či extrémistické delikty. Kováčik úřad vedl od jeho vzniku v roce 2004.

Dozoroval i kauzu Gorila, jejíž vyšetřování podle policie aktivně brzdil. Kováčik také ve funkci získal přezdívku 61:0, protože zastavil všech jednašedesát trestních stíhání, která se k němu od roku 2008 dostala. Třeba stíhání šéfa Směru a staronového premiéra Roberta Fica.

Nulová bilance se změnila až v létě 2020, kdy podal obžalobu ve sporu o bratislavský hotel Carlton. V březnu letošního roku nakonec celý úřad přestal existovat. Ficova vláda jej zrušila prostřednictvím kontroverzní novely trestního zákoníku, proti níž se vymezila i Evropská komise.

Nyní je Kováčik zpět na svobodě. A podle Magála ho nebude monitorovat elektronický náramek a neměl by dostat ani zákaz cestovat do zahraničí. Zatímco resort spravedlnosti uvedl, že se k učiněnému rozhodnutí přistupovalo i v minulosti a nejde o nic nestandardního, podle Denníku N však není známo, že by ministr kromě podání dovolání rozhodl i o přerušení výkonu trestu odsouzeného.

„Podle názoru ministra byla při zjišťování skutkového stavu závažným způsobem porušena ustanovení, kterými se má zajistit objasnění věci, respektive právoplatné rozhodnutí vychází ze skutkového stavu, který byl na základě vykonaných důkazů v podstatných okolnostech nesprávně zjištěn,“ uvedla mluvčí resortu s tím, že následkem mohlo být porušení práva na spravedlivé soudní jednání.

Exministryně spravedlnosti Mária Kolíková krok svého nástupce ve funkci označila za „bezprecedentní zásah do soudní moci“. „Považuji za absolutně nepatřičné, aby ministr spravedlnosti vstupoval do rozhodnutí soudu o vině pachatelů trestných činů tak, že je bude propouštět bez rozhodnutí soudů na svobodu,“ uvedla nynější poslankyně opoziční strany Svoboda a Solidarita.

Ta připomněla, že v minulosti už takto ministr kromě podání dovolání propustil odsouzeného. Prý však jen ve výjimečné situaci, kdy došlo k pochybení ze strany soudů, třeba v otázce započítání trestů.

„Ministr Susko dnes rozhodl zákonně a spravedlivě a já vzkazuji paní Kolíkové ze SaS, ať vrátí diplom a sto tisíc eur státu,“ reagoval premiér Fico.