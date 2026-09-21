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Slovenské úřady odmítly zapsat sňatek dvou svých diplomatů v cizině. Rozhodne soud

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  14:10aktualizováno  14:10
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Ivan Novotný, který uzavřel sňatek s bývalým šéfem slovenské prezidentské kanceláře Metodem Špačkem, oznámil, že podali žalobu proti ministerstvu vnitra ve věci odmítnutí zápisu jejich oddacího listu z Rakouska. | foto: Ivan Novotný MAFRA

Dva bývalí slovenští diplomaté podali v pondělí žalobu proti ministerstvu vnitra ve věci odmítnutí zápisu jejich oddacího listu z Rakouska do matriky na Slovensku. Oznámil to jeden z dvojice Ivan Novotný, který uzavřel sňatek s nyní již bývalým šéfem slovenské prezidentské kanceláře Metodem Špačkem v roce 2020 v Rakousku. Podle slovenského ministra Matúše Šutaje Eštoka nemůže slovenská matrika toto manželství zapsat, a to i navzdory tomu, že Slovensko musí respektovat právo Evropské unie.

Soud EU loni rozhodl, že státy evropského bloku musí uznávat manželství stejnopohlavních párů uzavřené v souladu se zákonem v jiné členské zemi unie.

Slovensko má už roky v ústavě zakotveno, že manželství je svazkem muže a ženy. Loni pak slovenský parlament doplnil do základního zákona ustanovení o svrchovanosti země především v otázkách národní identity.

Podle odborníků tím Bratislava zavedla v kulturně-etických otázkách přednost slovenského práva před právem evropským a mezinárodním.

„Tento případ zdaleka není jen o mně a Metodovi. A dokonce není jen o právech párů stejného pohlaví. Je zejména o tom, že aroganci moci a svévolnému porušování práva se musíme postavit,“ uvedl Novotný, který letos vstoupil do opoziční strany Svoboda a Solidarita.

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok letos v srpnu uvedl, že slovenská matrika nemůže toto manželství zapsat.

Slovensko neumožňuje párům stejného pohlaví uzavřít ani registrované partnerství. Například Česko tento institut zavedlo v roce 2006.

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