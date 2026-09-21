Soud EU loni rozhodl, že státy evropského bloku musí uznávat manželství stejnopohlavních párů uzavřené v souladu se zákonem v jiné členské zemi unie.
Slovensko má už roky v ústavě zakotveno, že manželství je svazkem muže a ženy. Loni pak slovenský parlament doplnil do základního zákona ustanovení o svrchovanosti země především v otázkách národní identity.
Podle odborníků tím Bratislava zavedla v kulturně-etických otázkách přednost slovenského práva před právem evropským a mezinárodním.
„Tento případ zdaleka není jen o mně a Metodovi. A dokonce není jen o právech párů stejného pohlaví. Je zejména o tom, že aroganci moci a svévolnému porušování práva se musíme postavit,“ uvedl Novotný, který letos vstoupil do opoziční strany Svoboda a Solidarita.
Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok letos v srpnu uvedl, že slovenská matrika nemůže toto manželství zapsat.
Slovensko neumožňuje párům stejného pohlaví uzavřít ani registrované partnerství. Například Česko tento institut zavedlo v roce 2006.