Slovenský vládní speciál měl na letišti v Bruselu nehodu. Do trupu letadla narazil vůz se schody pro výstup, píší slovenská média. Slovenský premiér Robert Fico, kterého letadlo ve středu přepravilo na ve čtvrtek začínající summit EU a další schůzky, uvedl, že stroj není schopný letu.
„Náročný summit v Bruselu nezačal dobře. Na letišti nám auto se schody rozbilo letadlo tak, že není schopné letu a musíme ho tady nechat,“ uvedl Fico ve středu večer.

Do Bruselu přiletěl, neboť se tam ve středu konal summit mezi EU a zeměmi Západního Balkánu a dnes je na plánu summit EU.

„Při manipulaci s mobilními shody ze strany handlingové společnosti na letišti v Bruselu nastal kontakt s trupem letadla v oblasti levých předních dveří,“ citují slovenská média prohlášení ministerstva vnitra.

Podle úřadu byl stroj odstavený z preventivních důvodů a čeká se na stanovisko výrobce, zda je schopný bezpečného letu.

Přepravu slovenských politiků v rámci plnění jejich povinností v zahraničí plní speciální útvar ministerstva vnitra. Ten má podle předchozích informací slovenských médií k dispozici mimo jiné dvě letadla Airbus A319.

