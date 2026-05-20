Slovensko loni v květnu navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu (CONT), aby prověřil využívání evropských fondů. Delegaci vedl právě Zdechovský, kterého Fico následně označil za nájemného politického vraha.
Na misi CONT navázala mise výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), která se zabývala širšími otázkami právního státu. Podle Zdechovského se za rok Slovensko neposunulo k dostatečné nápravě problémů s evropskými fondy.
„Podezření ze zneužívání peněz EU se stupňuje, kontrolní mechanismy nebyly napraveny a slovenská vláda dosud neprokázala, že je schopna zaručit transparentní využívání evropských fondů,“ prohlásil český europoslanec.
Rezoluce EP
Evropský parlament (EP) v rezoluci vyzval Evropskou komisi (EK), aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot EU na Slovensku a ochránila peníze evropských daňových poplatníků.
Europoslanci vyjadřují hluboké znepokojení nad zhoršováním stavu demokracie, právního státu a základních práv na Slovensku.
EP v usnesení rovněž vyjadřuje hluboké znepokojení z úpadku svobody a plurality sdělovacích prostředků na Slovensku a politického zasahování do veřejnoprávních médií. Rovněž vyzval slovenské orgány, aby zajistily ochranu práv menšin včetně LGBT+ osob a Romů.
Pro přijetí usnesení, které není závazné, hlasovalo 347 europoslanců, 165 bylo proti a 25 se zdrželo.
„Pokud se to nezmění, Evropská komise musí zvážit použití dostupných nástrojů k ochraně evropského rozpočtu včetně možnosti zmrazení části evropských fondů Slovenska,“ dodal. Cílem rezoluce je podle něj vyvinout na Slovensko politický tlak a dát zemi signál, aby přijala kroky k nápravě.
Po výzvě na hlášení podezřelých projektů na Slovensku podle Zdechovského přišlo více než dva tisíce podnětů, z nichž přibližně 330 bylo předáno evropským institucím, zejména Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) a Evropské komisi. Podle europoslance se prošetřuje zhruba 200 podnětů.
Jedním z viditelných příkladů podezření na zneužívání evropských fondů je kauza takzvaných haciend, kdy za unijní peníze na Slovensku patrně vyrostly luxusní vily místo původně plánovaných penzionů.
Rezoluce, kterou ve středu přijal Evropský parlament, má zároveň upozornit na oslabování právního státu na Slovensku a na opatření slovenské vlády, která podle kritiků narušují fungování demokratických institucí.
Mezi tyto kroky patří oslabování nezávislosti justice, zrušení specializovaných protikorupčních orgánů, snížení trestů za korupci a finanční trestné činy či pokus o zrušení úřadu na ochranu oznamovatelů. Dalším tématem je politické zasahování do veřejnoprávních médií či tlak na nezávislé novináře.
Šéfka EK Ursula von der Leyenová podle Zdechovského vyjádřila připravenost jednat. „Tato výzva není namířena proti slovenským farmářům nebo občanům. Komise nechce trestat žádný členský stát,“ řekl český europoslanec před hlasováním. Cílem je podle něj ochránit peníze evropských občanů před podvody. Rezoluce je vyjádřením znepokojení sdíleného téměř všemi politickými skupinami v EP, dodal.
„Nesmíme Robertu Ficovi dovolit, aby Slovensko dopadlo jako Maďarsko. Tamní situace vyvolává stále větší obavy, a proto chceme, aby ji Evropská komise jednoznačně posoudila. Napříč parlamentem jsme se shodli, že největší rizika vnímáme v korupci. Demokracie není jen o volbách, ale také o nezávislých institucích a ochraně základních svobod. Evropská unie musí být schopná tyto hodnoty aktivně bránit,“ uvedla také česká europoslankyně za Pirátskou stranu Markéta Gregorová z frakce Zelených.