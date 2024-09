Brusel zvažuje zmrazení miliard eur Slovensku kvůli nedodržování práva

Celý proces je teprve v počáteční fázi a bude podle Bloombergu vyžadovat souhlas šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, nicméně Komise by nejspíš chtěla řízení spustit ještě do konce svého mandátu, tedy v příštích týdnech. Poté, nejspíš na počátku listopadu či prosince, se totiž ujme funkce nová Evropská komise v jiném složení a celý proces by mohl být odložen.

Jednou z možností, které komise má je využití takzvaného mechanismu podmíněnosti, který umožňuje zmrazit financování, pokud jsou v ohrožení unijní peníze. V případě Slovenska by to mohlo znamenat zmrazení části z 12,8 miliard eur (320,4 miliardy Kč) z kohezních fondů, které jsou zemi přiděleny z rozpočtu EU. Zhruba 80 procent všech veřejných investic na Slovensku je přitom financováno z fondů EU, podotkla agentura Bloomberg.

Evropská komise, která stav vlády práva na Slovensku jasně kritizovala už v červenci, v minulosti mimo jiné žádala Bratislavu, aby ÚSP nerušila bez důkladného uvážení. Letošní rozhodnutí slovenského parlamentu o rozpuštění prokuratury a o významných změnách ve slovenském trestním právu včetně snížení trestních sazeb za korupci či ekonomickou kriminalitu schválil v červenci slovenský ústavní soud.

Kabinet premiéra Roberta Fica, který rozpuštění speciální prokuratury navrhl, se podle opozice krokem snažil zajistit beztrestnost pro stíhané lidi s vazbami na nynější vládní koalici. Vláda na Slovensku také prosadila nový zákon o veřejnoprávní televizi a rozhlasu, kterým podle opozice chce kabinet tuto stanici ovládnout.