Komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli změně ústavy. Fico se na konflikt těší

  13:22aktualizováno  13:22
Evropská komise zahájila řízení se Slovenskem kvůli nedávné novele ústavy. Bratislava do základního zákona zavedla kromě jiného ustanovení o svrchovanosti země především v otázkách národní identity. Důvodem pro řízení o porušení povinnosti je podle Komise fakt, že novela zpochybňuje zásady přednosti, autonomie, účinnosti a jednotného uplatňování práva Evropské unie.
Uvedená změna podle dřívějšího vyjádření právníků i Fica upřednostňuje v kulturně-etických otázkách slovenské právo před právem evropským a mezinárodním. Evropská komise vyjádřila už v září znepokojení nad těmito změnami a vzkázala, že vede intenzivní dialog se slovenskými úřady.

„Zejména jsme vyjádřili obavy ohledně toho, jak navrhované změny článku 7 ústavy souvisejí s právem EU. Dovolte mi znovu připomenout, že právo EU má přednost před vnitrostátním právem, včetně ustanovení vnitrostátních ústav,“ řekl na začátku listopadu mluvčí EK Markus Lammert.

„Evropská komise se rozhodla zahájit řízení o nesplnění povinnosti zasláním formální výzvy Slovensku pro porušení základních zásad práva Unie, zejména zásad přednosti, autonomie, účinnosti a jednotného uplatňování práva EU,“ stojí v prohlášení unijní exekutivy.

Komise v této souvislosti uvádí, že letos 26. září přijalo Slovensko změny své ústavy, jimiž se článek 7 doplňuje o další ustanovení, která umožňují slovenským orgánům, včetně soudů, posoudit, zda a v jakém rozsahu se na Slovensku může uplatňovat právo EU, včetně rozhodnutí Soudního dvora EU. Jde o krok, který je „v rozporu se zásadou přednosti práva EU“, dodává Komise.

Změny ústavy byly podle EK přijaty, aniž by byly zohledněny obavy Evropské komise. „Komise se proto rozhodla zaslat Slovensku formální výzvu. Slovensko má nyní dva měsíce na to, aby na obavy Komise reagovalo,“ dodává prohlášení.

Evropská komise má možnost zahájit se členskou zemí řízení pro porušení unijních právních předpisů, které může skončit až u unijního soudu, jenž může státu vyměřit pokutu. Kvůli zpochybnění nadřazenosti unijního práva Komise zahájila toto řízení v roce 2021 s Polskem.

Řízení má několik fází. Evropská komise nejprve členskému státu pošle upozornění na porušení práva a posléze ještě své odůvodněné stanovisko. Teprve pokud členská země ani poté nedostatky odpovídajícím způsobem nenapraví, může se Komise rozhodnout kvůli věci obrátit na unijní soud.

„Těšíme se na tento konflikt. Neumím si představit, že by nám měla nějaká mezinárodní organizace rozkazovat, kolik má být pohlaví a kdo se může ženit, kdo se nemůže ženit. Toto je čistě vnitrostátní záležitost, je to velmi silné téma národní identity,“ řekl Fico při své nedávné diskusi se studenty v Popradu.

Znovu se ke kroku Komise vyjádří v pátek ve 14:00.

