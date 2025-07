Brusel našel lék na slovenské plynové obavy. Fico požádal o odklad hlasování

Slovenský premiér Robert Fico zamířil do Handlové, kde se před rokem stal terčem atentátu. (15. května 2025) | foto: Radovan Stoklasa, Reuters

Slovenský premiér za nejlepší řešení situace označil udělení výjimky Slovensku na dovoz ruského plynu do roku 2034 v souladu se smlouvou, kterou má jeho země uzavřenou s ruským koncernem Gazprom; takovou výjimku Evropská komise (EK) podle něj ovšem odmítá.

Bratislava blokuje schválení nových sankcí vůči Rusku za jeho pokračující agresi vůči Ukrajině kvůli jinému návrhu EK, a to postupně zastavit do konce roku 2027 dovoz ruského plynu do EU. V této záležitosti slovenská vláda žádá od EK záruky. Fico až dosud veřejně nezmiňoval, že chce dosáhnout výjimku na dovoz ruského plynu. Návrh zastavit dovoz ruského plynu předseda slovenské vlády opakovaně kritizuje a v úterý ho označil za imbecilní.

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová doufá, že nový sankční balík proti Rusku se podaří schválit ve středu. Evropská komise podle ní reagovala na obavy, kvůli kterým Slovensko balík blokuje. Nyní je míč na slovenské straně hřiště, prohlásila Kallasová po skončení úterního jednání unijních ministrů zahraničí v Bruselu.

Fico potvrdil dřívější informace ČTK, že EK slíbila Slovensku například řešení přeshraničních poplatků v ropném a plynárenském sektoru. Komise se rovněž hodlá zaměřit na poplatky spojené s přepravou plynu, a to ve snaze zmírnit negativní dopady ukončení dodávek ruského plynu. Chce rovněž spolupracovat se Slovenskem na posílení energetické bezpečnosti a snížení cen elektřiny a plynu.

Vyjádřila také připravenost jednat se Slovenskem i v právních záležitostech a zasáhnout v případě potřeby ve věci případných sporů v souvislosti s uplatněním rozhodnutí o ukončení dodávek plynu z Ruska. Připravit by měla spolu se Slovenskem návrhy o možnosti využití peněz z evropských fondů na kompenzaci případných negativních dopadů svého návrhu na domácnosti a průmysl. Uvedený dopis předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové Fico zveřejnil na sociální síti.

Fico současně kritizoval slovenské opoziční strany, které dříve během dne například uvedly, že Fico v Bruselu podle nich nic nevyjednal, jen udělal zemi ostudu a nakonec vyhlásil kapitulaci. Expremiér Igor Matovič uvedl, že pokud by Fico bral provize za dodávky ruského plynu, nechoval by se jinak než v současnosti.

„Být pro sankční balík i zastavení ruského plynu od roku 2028 nelze nijak komentovat, jen tak, že opozice naplňuje svůj politický program - hloupě škodit za každou cenu,“ tvrdil Fico.

V uplynulých dnech český premiér Petr Fiala dopisem vyzval Fica, aby neblokoval nový soubor sankcí vůči Moskvě. Podobnou výzvu minulý týden adresoval slovenskému premiérovi německý kancléř Friedrich Merz.

Fico v úterý odpoledne zveřejnil dopis Komise, v němž Slovensku navrhuje opatření v souvislosti se zastavením ruského plynu:

Robert Fico SLOVENSKÁ OPOZÍCIA DALA KOŠOM EURÓPSKEJ KOMISII



Predkladám verejnosti schválený list, ktorým Európska komisia reaguje na naše výhrady k návrhu zastaviť dodávky ruského plynu po 1. 1. 2028. Európska komisia vie svoj návrh presadiť aj bez Slovenska, pretože sa naň nevzťahuje právo veta. Európska komisia nám ponúka určité záruky len preto, lebo odmietame podporiť 18. sankčný balík proti Ruskej federácii, na ktorý je potrebná JEDNOMYSEĽNOSŤ.



List Európskej komisie s ponúknu...tými garanciami Slovenskej republike bol doručený aj predsedom všetkých relevantných politických strán. Ich reakcia je, že garancie Európskej komisie pre Slovensku republiku sú nedostatočné, ba dokonca označené za NIČ. Nesklamali. 799 177

Slovenská opozice v úterý kritizovala přístup už čtyřnásobného premiéra Fica a jeho strany Směr-SD k řešení dodávek plynu. „Co dělal Fico poslední dva roky? Celá Evropa pracovala na tom, abychom se odpojili od ruského plynu. On tu nedělal absolutně nic, hájil ekonomické zájmy agresora, který napadl jinou suverénní zemi,“ řekl předseda liberální strany Svoboda a Solidarita Branislav Gröhling. Dodal, že Rusko používá plyn jako zbraň a že velkoobchodní cena plynu patří na Slovensku k nejvyšším v EU.

Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) uvedlo, že Slovensko zaostává za ostatními zeměmi EU při plnění cíle snížit svou energetickou závislost na Rusku. „Za současné vlády její předseda místo jednání s klíčovými partnery navštěvoval Moskvu, zhoršil vyjednávací pozici Slovenska nejen v rámci EU. Místo spolupráce a koordinace postupů v souladu s dohodami na evropské úrovni předseda vlády a strana Směr neustále rozdmýchává napětí nejen na domácí, ale i na mezinárodní úrovni,“ vzkázalo KDH.

Návrh Evropské komise zastavit dodávky ruského plynu Fico v novém označuje za „imbecilní a demagogický“. Bojovat za přijatelný kompromis chce do poslední chvíle: