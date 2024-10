Slovenský nejvyšší soud nevidí v atentátu na Fica terorismus

Policie zpočátku případ vyšetřovala jako pokus o vraždu, na teroristický čin byl překvalifikován necelé dva měsíce po střelbě. K té došlo 15. května v obci Handlová. Obviněný Juraj Cintula na Fica zaútočil ve chvíli, kdy premiér vyšel mezi seniory, kteří se s ním chtěli pozdravit.

Fico po několika výstřelech spadl na zem, odkud ho jeho bodyguardi naložili do auta a odvezli do nemocnice v Banské Bystrici. Později byl premiér převezen do Bratislavy. Utrpěl několik průstřelů břicha a zranění nohy. K práci se začal vracet zhruba po dvou měsících.

O útočníkovi pak ve videu řekl, že mu odpouští. Z toho, že se atentát vůbec stal, pak obvinil opozici a média. Sám Cintula později začal tvrdit, že Fica nechtěl zabít, a za útok se premiérovi omluvil. Střelec svůj čin zdůvodnil tím, že nesouhlasí s politikou nynější vlády.

„Uvědomuje si, že jednal zcela nepřípustně, neměl ublížit poškozenému. Měl mu raději odevzdat knihu, kterou měl pro něj nachystanou. Upřímně lituje svého jednání, ale opakuje, že střílet umí a mířil tak, aby nepochybně neohrozil život poškozeného. Rovněž dával velký pozor, aby ani náhodou neohrozil žádného člověka v davu ani ochranku,“ napsal soudce ve zdůvodnění rozhodnutí, kterým obviněného poslal do vazby.