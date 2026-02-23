Dvojí slovenský úder Ukrajině: utnulo elektřinu, zablokovalo další sankce EU

Slovensko zastavilo pomoc Ukrajině formou nouzových dodávek elektřiny, oznámil premiér Robert Fico. Bratislava podle něj toto opatření zruší, když Ukrajina obnoví tranzit ropy na Slovensko. Ministři zahraničí zemí Evropské unie dnes nedosáhli dohody na 20. balíku sankcí proti Rusku. Sankce blokuje Maďarsko i Slovensko.
Fico současně Kyjevu pohrozil dalšími odvetnými opatřeními, která ale neupřesnil. Premiér možné zastavení sankcí oznámil o víkendu.

Ropa na Slovensko a do Maďarska ropovodem Družba neproudí po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Podle Bratislavy a Budapešti Ukrajina přepravu ruské ropy neobnovila z politických důvodů.

Maďarsko a podle informací ČTK i Slovensko kvůli sporu blokují nový balík sankcí. Budapešť zároveň blokuje i schválení půjčky Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč), na které se unijní prezidenti a premiéři shodli na summitu EU loni v prosinci.

„Nedosáhli jsme dohody o 20. balíčku sankcí. Je to neúspěch a vzkaz, který jsme nechtěli vyslat, ale práce pokračují,“ řekla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová novinářům s tím, že jí to je velmi líto. Evropská unie chtěla dosáhnout shody na nových omezeních vůči Rusku do čtvrtého výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu, které připadá na úterý 24. února, což už se teď nestihne.

