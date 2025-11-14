Fico chce odvolat vicepremiéra Kmece kvůli podezřelým dotacím

Slovenský premiér Fico navrhl odvolání vicepremiéra Kmece. Učinil tak kvůli rozdělování peněz Kmecovým úřadem, jež kritizovala opozice.
Na snímku vlevo místopředseda vlády Peter Kmec a vpravo premiér Robert Fico. (2. listopadu 2023) | foto: Profimedia.cz

„Nedovolím, aby tato vláda byla spojována s pochybnostmi při nakládání s veřejnými prostředky,“ oznámil Fico.

Rozhodnutí přichází v době, kdy vyšlo na povrch, že Peter Kmec rozděluje dotacím ve výši statisíců eur firmám s nejasnými vazbami na vládní stranu Hlas. Šéf Hlasu Matúš Šutaj Eštok už ve čtvrtek dal Kmecovi pokyn, aby dotační program pozastavil a prověřil.

Ministr Kmec přiděloval dotace na výzkum a robotiku. Firma PERRY SOFT získala 2,9 milionu eur, přestože od Kmecova resortu už v březnu obdržela 965 tisíc eur, uvádí deník SME.

Kontroverzi vyvolává fakt, že spolumajitelem firmy je Andrej Krúpa, poradce prezidenta Petra Pellegriniho pro inovace. Krúpa odmítá, že by jeho funkce ovlivnila získání dotace.

Nejde o jediný případ. Tři miliony eur ze stejné výzvy získala i firma Grizzly Capital, jejíž propojená společnost v minulosti darovala straně Hlas 14 tisíc eur.

Kmecovo ministerstvo politizaci odmítá a brání se tím, že projekty hodnotili nezávislí odborníci a rozhodovala pouze jejich kvalita.

Fico chce odvolat vicepremiéra Kmece kvůli podezřelým dotacím

