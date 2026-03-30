Zrušte dvojí ceny nafty, vyzvala Evropská komise Slovensko. Fico žádá pochopení

  16:48
Evropská komise (EK) vyzvala Slovensko, aby přestalo uplatňovat vládní nařízení o prodeji nafty, jehož součástí je i zavedení dvojích cen. Bratislavě pohrozila zahájením řízení pro porušení unijního práva. Novinářům to v pondělí řekl slovenský premiér Robert Fico. Podle něj chce komise tímto krokem ovlivnit politickou situaci na Slovensku.
Robert Fico (27. ledna 2026)

foto: Profimedia.cz

Na slovenských čerpacích stanicích se musí mít řidiči se zahraniční poznávací...
Na slovenských čerpacích stanicích se musí mít řidiči se zahraniční poznávací...
Robert Fico (26. ledna 2026)
Na slovenských čerpacích stanicích se musí mít řidiči se zahraniční poznávací...
„Považuji dopis za absolutně nenáležitý, za nekorektní vůči Slovenské republice,“ řekl na tiskové konferenci Fico, který dopis od komise označil také za vyděračský. Nevyloučil, že platnost nařízení o regulaci prodeje nafty a o dvojích cenách Bratislava prodlouží. Podle Fica je jeho zájmem chránit občany Slovenska před dopady vysokých cen paliv.

Slovensko zavedlo 19. března na dobu 30 dnů omezení při prodeji nafty a minulý týden tamní vláda pro vozidla se zahraniční poznávací značkou zavedla vyšší cenu tohoto paliva. EK následně upozornila Bratislavu, že rozhodnutí o dvojích cenách nafty u čerpacích stanic je diskriminační a odporuje evropskému právu.

Fico Evropskou komisi kritizoval i za to, že podle něj nedokázala prosadit kontrolu ropovodu Družba na Ukrajině, kterým v lednu přestala proudit surovina na Slovensko a do Maďarska.

Regulaci zavedlo Slovensko při vyhlášeném stavu ropné nouze po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba. Ficova vláda v únoru také poskytla bratislavské rafinerii Slovnaft ropu ze státních rezerv. Bratislava a Budapešť tvrdí, že Ukrajina, která se od roku 2022 brání ruské ozbrojené agresi, z politických důvodů otálí s obnovením dodávek ruské ropy ropovodem Družba.

Po začátku války na Blízkém východě z konce února prudce stouply ceny ropy na světových trzích. Na Slovensku pohonné hmoty následně zdražily mnohem méně než v některých jiných evropských zemích a Slovensko se v evropském bloku zařadilo ke státům s nejlevnějšími palivy. Ještě v únoru byl přitom benzin a nafta u čerpacích stanic na Slovensku dražší než například v Česku.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

