Fico přijal nabídku na jednání se Zelenským. Schůzku chce místo Ukrajiny v EU

  18:17aktualizováno  18:21
Slovenský premiér Robert Fico přijal pozvání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ke společnému jednání o ukrajinsko-slovenské spolupráci. Na rozdíl od Zelenského, který navrhl schůzku na Ukrajině, by však Fico dal přednost jednání na území Evropské unie. Fico to uvedl v prohlášení po telefonátu se Zelenským.
Slovenský premiér Robert Fico se v Užhorodu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. (5. září 2025) | foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERReuters

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve Vilniusu v Litvě (25. ledna 2026)
Robert Fico (27. ledna 2026)
Rozhovor podle Fica potvrdil rozdílné pohledy obou politiků na stav ropovodu Družba, kterým po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu neproudí ropa na Slovensko a do Maďarska. Podle Bratislavy ropovod poškozen není a tranzitu ropy nic nebrání.

Slovensko a Maďarsko přišly s návrhem na vytvoření komise složené ze zástupců obou zemí a Evropské komise, která by prověřila schopnost ropovodu přepravovat surovinu. Ukrajinský prezident to dle Fica odmítl.

