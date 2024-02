Převrat, totálně jsme prorazili dno, říkají na Slovensku o trestní novele

„Přijetí novely trestního zákona je špatnou zprávou pro Slovensko a všechny jeho občany. Nic na tom nezměnily ani na poslední chvíli předložené pozměňující návrhy koaličních poslanců. Bez odborné oponentury připravená novela v oblasti trestního práva může způsobit celospolečenské škody a nezvratné zásahy do práv osob poškozených trestnou činností,“ napsala už ve čtvrtek večer prezidentka.

Připomněla, že zrychlené projednávání zákonů legislativa připouští jen ve výjimečných případech a z jasně definovaných důvodů. „Jsem přesvědčená, že v tomto případě žádný takovýto důvod neexistoval. Na přípravě návrhu se podíleli a pro změny hlasovali i poslanci, kterým tato novela zlepší jejich procesní postavení v probíhajících trestních jednáních, což rovněž považuji za nepřípustné,“ pokračuje Čaputová s odkazem na poslance a policejního exprezidenta Tibora Gašpara. Toho čeká soud a s novelou může dostat jen podmínku.

Prezidentka dodala, že zváží další možnosti svého postupu. „A to s jediným cílem, aby tento zákon vůbec nenabyl účinnosti,“ podotkla. Jak hlava státu, tak případně Ústavní soud však bude muset jednat velmi rychle. Novela začíná platit už 15. března, speciální prokuratura pak zanikne o pět dní později.

K tomu, aby se promlčely závažné zločiny a aby lidé, jimž nyní hrozí třeba patnáct let vězení, dostali šanci vyváznout jen s podmínkou, přitom stačí, když bude zákon platit i jediný den. Po debatách o rušení prokuratury, jež vyšetřuje korupci z Ficova okolí, a seznamech lidí, kterým nižší trestní sazby pomohou, nakonec nejbouřlivější diskuzi vyvolal fakt, že se zkracuje promlčecí lhůta u případů znásilnění z dvaceti na deset let.

Nejen mezi samotnými poslanci, ale i ve slovenské společnosti. „Tak jako jde Fico proti slušnosti, když se přiklání k Putinovu Rusku, jde proti modernímu světu i změnou trestního zákona. Toto není spor o paragrafy a právnická debata o přiměřenosti výšky trestu. Toto je spor o civilizaci. Fico nás tahá do světa, kde o všem rozhoduje síla, zatrpknutí muži a peníze. V jeho světě není prostor pro lidská práva, jemnost a vzdělání. V jeho světě rozhodují peníze, pot a násilí,“ píše v komentáři „Fico už dal na seznam nepřátel státu i ženy“ šéfredaktor Denníku N Matúš Kostolný.

Lucia Hudackova @luciahudackova Medzi koaliciou a opoziciou je normalne civilizacna priepast v hlbke Marianskej priekopy. Je mi z nich zle.

- buran Michelko pastickou oslavuje, ze sa ide konecne hlasovat

- a pani Holeckova z KDH (ktora odvadza v opozicii zatial vybornu pracu!)

IG: G. Kajtarova https://t.co/9K7MP8NJst oblíbit odpovědět

„Ve snaze zachránit svoje lidi, kteří se za vlád Roberta Fica namočili do korupce, rozbili celou trestní politiku Slovenska. Je to parlamentní převrat,“ míní s tím, že právě téma znásilnění nakonec může premiérovi uškodit i u voličů, kteří mu dosud prominuli úplně všechno a uvěřili tomu, že „korupčníci a zloději jsou oběti politických procesů, že Západ a Amerika jsou pro nás hrozbou a Rusko je naším přítele a nadějí“.

Spoluzakladatel téhož deníku Tomáš Bella pak na síti X změny glosoval tweetem o svých plánech do budoucna. „Přemýšlím, že když vstoupí do platnosti novela trestního zákona, začnu brát úplatky. Co byste poradili? Začít v malém? Nebo naopak go big or go home? Zaměstnat se ve státní správě nebo zůstat v dynamičtějším soukromém sektoru?“ ptá se.

Protestní oranžové tričko

„Koalice si přijetím novely schválila amnestii pro své lidi,“ říká pak slovenská exministryně spravedlnosti Mária Kolíková. Bývalý premiér a ministr financí Igor Matovič prohlásil, že poslanci „naplivali do očí“ znásilněným ženám a dětem a že zkrácení promlčecích lhůt považuje za vrchol arogance.

Poslankyně opozičních stran proto v pátek na protest přišly v oranžovém tričku. Oranžová je totiž podle členky Křesťanskodemokratického hnutí (KDH) Martiny Holečkové symbolem „lepší budoucnosti bez násilí“.

Vyzvala také nového poslance Richarda Glücka, aby se omluvil za svá slova, že „žena si snad všimne, že ji někdo znásilnil a může to jít nahlásit“. Podle člena Směru se novela snaží zabránit tomu, aby to na Slovensku bylo „jako v Americe, kde si ženy vymýšlejí znásilnění“.

Prezidentka Čaputová na to řekla, že taková obhajoba novely je „ostudným výsměchem bolesti a traumatu, které zažívají oběti sexuálního násilí“. „Neustálý pocit strachu, ohrožení, studu, nejistoty, prožívání úzkosti a depresí, sebeobviňování či myšlenky na sebevraždu. Toto jsou mimořádně závažné důsledky znásilnění a sexuálního násilí. Zanechávají trvalé stopy na tělech i duších, které nemůžeme přehlížet a zlehčovat,“ napsala.

„Dnešním rozhodnutím jsme totálně prorazili dno a Národní rada spadla úplně na konec dna. Takový pocit hanby jsme ještě nezažili,“ uvedl také poslanec KDH František Majerský. Lídr Progresivního Slovenska Michal Šimečka pak podle listu Sme označil novelu za děsivou. „Ohrožuje majetek, bezpečnost všech lidí na Slovensku, vychází vstříc kriminálníkům, zlodějům a, jak jsme se dnes dozvěděli, i násilníkům,“ řekl.

Ministr spravedlnosti Boris Susko nicméně tvrdí, že změny v trestním právu včetně zrušení speciální prokuratury vracejí zemi ze středověku do moderní Evropy. „Poslední tři roky jsme upozorňovali, že docházelo k porušování lidských práv a základních svobod pod dozorem Úřadu speciální prokuratury. Máme druhé nejvyšší, ne-li nejvyšší trestní sazby v celé Evropě,“ prohlásil.

Vláda totiž změny obhajuje snahou o sladění slovenské právní úpravy se zákony platnými v evropských zemích. Evropská komise ovšem v reakci na vládní zásahy do justice a další kroky Ficova kabinetu pozastavila vyhodnocování čtvrté platby z plánu obnovy pro Slovensko. To tak může přijít o víc než 900 milionů eur.