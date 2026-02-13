V Tatrách zemřel český horolezec. U Gerlachovského štítu ho strhla lavina

Autor: ,
  17:28aktualizováno  17:29
Ve Vysokých Tatrách v pátek zemřel český horolezec. V oblasti nejvyšší slovenské hory Gerlachovský štít ho strhla lavina, uvedla horská služba.

ilustrační snímek | foto:  Profimedia.cz

Dvaatřicetiletého muže strhla uvolněná sněhová masa v oblasti nejvyšší slovenské hory Gerlachovský štít, informovala místní Horská záchranná služba (HZS).

Připravujeme podrobnosti.

Vstoupit do diskuse
Témata: Tatry, horolezec, lavina

Rychlobruslení na ZOH ONLINE: Jílek má jistou medaili! Vede a zbývá poslední pár

Metoděj Jílek při závodu na 5000 metrů v rychlobruslení na zimních olympijských...

V Tatrách zemřel český horolezec. U Gerlachovského štítu ho strhla lavina

Gerlachovský štít

Doporučujeme

Komáří gulag, strach z medvědů a žádný signál. Poznali jsme drsné krásy Grónska na vlastní kůži

Premium
Odměna na konci treku. Těžko představitelné nekonečné prostory Grónska, jehož...

U uhynulých ptáků v pražské zoo potvrdili ptačí chřipku, zahrada přijímá opatření

55 ptáků z vyplavené pražské zoo je nyní v Liberci.

Policisté při zásahu v Ústí, Strakonicích a Brně zabavili počítače i hotovost

ilustrační snímek

Obrazem

OBRAZEM: Stříbrná Adamczyková. Jak zkompletovala medailovou sbírku z olympiády

Eva Adamczyková (vlevo) vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13....

Na dně Atlantiku. Chtěli dál bojovat, cestou do Británie ale českoslovenští vojáci našli smrt

Zatím všichni, zatím živí. Snímek skupiny čs. vojáků z 21. ledna 1941 na palubě...

Fotbalové přestupy ONLINE: Kabongo do Boleslavi, Tottenham dočasně povede Tudor

Christophe Kabongo (vpravo) bránící Abdullahio Bewenea z Baníku Ostrava.

Fillon Maillet ovládl sprint, zlato věnoval partnerce. Hornig finišoval dvacátý

Zlatý medailista Quentin Fillon Maillet z Francie slaví s francouzskou vlajkou...

Starý řád je pryč, Evropa se musí stát světovým hráčem, řekl Merz v Mnichově

Německý kancléř Friedrich Merz na Mnichovské bezpečnostní konferenci. (13....

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Program snowboardingu na ZOH 2026: Adamczyková stříbrná, Maděrová zlatá

Ester Ledecká po úspěšném semifinále snowboardového paralelního slalomu na...

Úhel pohledu

Skalpel, prosím. Šetřeme i ve Sněmovně. Jaký smysl dnes mají poslanecké kanceláře v regionech?

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku hovoří Matěj Gregor (Motoristé sobě)....

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.