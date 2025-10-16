Ve Vysokých Tatrách zemřel český turista, zřítil se z výšky tří set metrů

Žádost o pomoc při pátraní po turistovi, s nímž byla jeho rodina v kontaktu naposledy v úterý, HZS dostala ve středu dopoledne. Kvůli nepříznivému počasí záchranáři nemohli podle horské služby při pátrání využít leteckou techniku.
Do terénu vyrazili členové HZS, kteří pozůstatky našli pod stěnou v oblasti Žabího plesa. Právě přes tuto lokalitu vede turistická stezka k Chatě pod Rysy a pak na samotnou horu Rysy, která leží na slovensko-polské hranici a je oblíbeným cílem turistů při túrách ze slovenské i polské části Tater.
„Tělo pohřešovaného jsme objevili pod stěnou nad kotlinou Žabí pleso. Zřejmě došlo k zakopnutí a následnému pádu přibližně 300 metrů. Muž utrpěl poranění neslučitelná se životem,“ uvedla Horská záchranná služba na svém webu.
HZS pak vpodvečer informovala o nehodě dalšího českého turisty. Čtyřiačtyřicetiletý muž uklouzl na hoře Baníkov v Západních Tatrách a padal 300 metrů do údolí. Bezprostředně po pádu byl v bezvědomí, ze kterého se ale probral.
Podle HZS utrpěl vícero život ohrožujících zranění. Na místě ho ošetřili horští záchranáři, kteří ho také vyprostili z náročného terénu. Zraněného pak vrtulník polské záchranné služby dopravil do nemocnice; transport prostřednictvím slovenské letecké techniky nebyl možný kvůli špatnému počasí na slovenské straně pohoří.
V září ve slovenských Vysokých Tatrách zemřel po pádu při sestupu z hory Satan pětašedesátiletý český horolezec. Během končící letní turistické sezony přišlo o život v tomto nejvyšším slovenském pohoří také několik Poláků.
