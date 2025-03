Našli jsme Ficovu vilu, hlásí z Chorvatska Matovič. Kaliňák tu svou přiznal

„Tady se Fico rochní v létě, abyste věděli. Co říkáte na domek za námi? Pěkný, ne? Čerstvě dostavěný, s krásným bazénem s protiproudem, špičkovým výhledem na moře. Nechtěli byste? Každý by chtěl,“ říká Matovič z chodníčku v Ražanji. Hodnotu sídla odhadl na dva miliony eur.

Vše přitom začalo zjištěním chorvatských médií, že si slovenský premiér v obci Ražanj buduje novou vilu. Fico to popřel s tím, že kdyby si přece jen v této zemi něco stavěl, bez problému by to přiznal. Nynější expremiér a nejvýraznější člen opozice Matovič na místo přesto vyrazil a začal zveřejňovat videa s tím, co zjistil.

Tvrdí, že měl informace o majetcích významných osobností slovenské politiky a byznysu v Chorvatsku už dříve a média mu to jen potvrdila. Se svými kolegy z hnutí Slovensko (dříve OLaNO) navštívil nejen Ražanj, ale i sousední Rogoznici a město Pag na stejnojmenném ostrově.

Postupně už ukázal luxusní vilu Jozefa Brhela, jednoho z nejbohatších slovenských oligarchů a člověka velmi blízkého Směru, ministra obrany Kaliňáka či spolumajitele Penty Haščáka. Ten proslul kauzou Gorila a v minulosti čelil stíhání pro podezření z trestného činu založení a podpory zločinecké skupiny. Slovenská prokuratura však loni obvinění zrušila.

Nakonec se Matovič dostal i k Ficovi. Předseda vlády však vilu podle chorvatského katastru nevlastní přímo, ale přes „mladinké bílé koně“, podotýká expremiér s tím, že jedním z vlastníků je synovec slovenského poslance Antona Stredáka, druhým zase synovec šéfky slovenského katastru.

„Takto ti zloději fungují. Rozkrádají vaše společné, naše společné peníze. Nejvíc mě mrzí to, že okrádají nemocné lidi. Jsou tu desítky vil zbohatlíků, kteří zbohatli jen proto, že tunelovali peníze, které patřily nemocným lidem. Místo CT, místo magnetických rezonancí, místo inovativních léků na léčbu rakoviny ty peníze skončily v jejich milionových vilách. I v této vile na pobřeží Jaderského moře, která patří Robertu Ficovi,“ řekl také.

Ministr Kaliňák médiím přiznal, že dotyčný dům na pobřeží Pagského zálivu si kdysi pořídila jeho žena. „Před víc než šesti lety manželka za 296 tisíc eur koupila uvedenou nemovitost od starší chorvatské rodiny. Ve skutečnosti nejde o vilu, ale o dva apartmány. Nemovitost je víc než padesát let stará, takže prošla opravou,“ řekl.

Jak ovšem Matovič upozorňuje, Kaliňák je podle slovenských zákonů povinen v majetkovém přiznání uvést i majetek své manželky nebo svých dětí. A to ministr až dosud neudělal. Pozemek s rozlohou zhruba 1400 čtverečních metrů leží na skále s výhledem na moře, na dvoře je bazén a vše chrání masivní plot a brána.

Igor Matovic ROZKRADNEŠ ŠTÁT … a skúpiš chorvátske pobrežie. Ako povedal klasik Haščák v Gorile: “Volič o ničom nič nevie, volič je hovno.” 202 202

Právě ta se zřejmě omylem otevřela ve chvíli, kdy u ní Matovič natáčel a neznámý muž se mu v tom snažil zabránit. Kaliňák se navíc k vlastnictví apartmánů přiznal v tutéž dobu, kdy na místo mířil Matovič s kolegy. Někdejší předseda vlády proto tvrdí, že jej Kaliňák díky přístupu k vojenské tajné službě odposlouchává a předem věděl, že se bude zajímat i o jeho majetek.

Ministr v pátek zveřejnil další vyjádření k této kauze. Ve videu říká, že podniká od roku 1990 a jeho rodina tak měla prostředky na to, aby si tento dům koupila. Jeho žena prý hledala místo, kde by se jeho dětem trpícím alergiemi ulevilo. V majetkovém přiznání však dům podle svých slov neuváděl proto, aby chránil soukromí své rodiny. A také proto, že jeho vlastní příjmy plně pokrývaly náklady na pořízení takového majetku.

„Když už někdo mluví o nakradených miliardách, ze kterých se prý stávají honosné vily, tak by aspoň jednou mohl předložit před veřejností nějaký reálný důkaz, že tyto kauzy vůbec existují,“ vzkázal Matovičovi. Ten podle Kaliňáka během své vlády použil všechny policejní složky s cílem jej i další lidi ze Směru zavřít do vězení. Za „nejvtipnější“ pak označil tvrzení, že členy opozice nechal odposlouchávat. „Je to mnohem jednodušší. Otázku o tomto domě jsem dostal po jednání vlády od novináře,“ říká Kaliňák.

V sérii videí se nicméně objevila i scéna z pláže před Brhelovým domem, kterou Matovič zachytil v živém vysílání na Facebooku. V natáčení se mu tam snažil zabránit jistý Chorvat s kamenem v ruce. Dohadovali se – a střídavě před ním utíkali – přes dvacet minut a situace měla dohru na policii. Matovič ovšem ujistil, že nebyl zadržen a že jej policisté pustili poté, co viděli pořízené video.

Leitmotivem Matovičových videí je upozorňování Slováků, včetně voličů Směru, že to za jejich peníze si vládní politici postavili své „haciendy“. Spolu s kolegy mluví o rozkrádání státu, lžích, „nakradených milionech“ a pokrytectví, které prý tito sociální demokraté předvádějí.

Ficovým voličkám, které se při příležitosti Mezinárodního dne žen zúčastnily setkání v Nitře, pak bez nadsázky vynadal, že se za „růžičku“ a „přiblbé sexistické vtipy“ nechaly obelhat a okrást a zničily tak budoucnost nejen sobě. Označil je také za ženy „bez morálky, bez hodnoty a bez sebeúcty“.

„Rozkradli 30 miliard eur. Za to mohly mít vaše děti a vnoučata každé jeden třípokojový byt. Vy si nezasloužíte úctu, zasloužíte si hanbu a veřejné pohrdání, protože vy jste prodaly svoje děti a vnoučata,“ opřel se do slovenských důchodkyň.