Přijď volit, dostaneš 500 eur. Matovič nápadem „zachraňuje demokracii“

Rozdávání peněz občanům za to, že přijdou k volbám, je další z řady Matovičových „atomovek“. Tak sám dřív označoval své megalomanské nápady, třeba celonárodní testování lidí na covid. A mezi Slováky už se toto označení ujalo. Pro současný návrh by se bez nadsázky daly použít i termíny, jako je „kupčení s hlasy“ nebo „uplácení voličů“.

Podle slovenského politika je to však motivace pro Slováky, aby právě teď zachránili demokracii. Předčasné volby se budou konat 30. září a do tohoto data dovládne kabinet premiéra Eduarda Hegera v demisi. Té předcházely četné spory v koalici, jejichž výčet by zabral mnoho dalších odstavců. Matovič, který byl ústřední postavou většiny těchto krizí, vládu opustil koncem roku.

A podle současných předvolebních průzkumů se jeho hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) pohybuje těsně nad hranicí zvolitelnosti. Daleko přede všemi ostatními vede Hlas-SD expremiéra Petera Pellegriniho, druhý je Směr-SD jeho bývalého stranického kolegy Roberta Fica, jenž procenta nasbíral kritikou vlády a svými proruskými výroky.

Třetí jsou nyní liberálové z Progresivního Slovenska (PS). Právě možnou výhru sociální demokracie, kterou se mu podařilo odstavit od moci v roce 2020, Matovič vnímá jako hrozbu. Podzimní předčasné volby jsou tak podle něj jedny z nejdůležitějších v historii Slovenska.

„Třicet let po vzniku Slovenské republiky je existence demokratické Slovenské republiky nejzásadněji ohrožená. Proto je v souladu s veřejným zájmem, abychom společně udělali všechno možné pro zachování demokratického charakteru státu a pozvali ke klíčovému rozhodnutí co nejvíc lidí, aby projevili svou vůli v rozhodujících parlamentních volbách,“ míní.

A proto každému, kdo přijde k volbám, chce dát jednorázovou odměnu 500 eur. Exministr financí návrh představil mimo jiné na Facebooku, kde vysvětluje, že „lidé od jara 2020 soustavně prožívají jedno trauma za druhým“. Nejdřív přišel covid, pak prý Slováci začali naslouchat hoaxům o nesmyslnosti vládních opatření a restrikce přestali dodržovat, což vedlo k další silné vlně koronaviru. A pak Rusko vpadlo na Ukrajinu a ceny všeho od potravin po energie prudce vyletěly vzhůru.

Za nic z toho, co nyní Slováky trápí, ovšem z Matovičova pohledu nemůže vláda nebo snad on sám. Viníky jsou všichni ti, kteří kabinet zmítaný vlastními krizemi kritizovali. „Bohužel, nejen tyto mimořádně těžké krize, hysterická štvanice opozice, ale i vnitřní opozice vůči vládě ze strany bývalého koaličního partnera, opakované protivládní kroky prezidentky a zejména soustředěný lynč některých vládních politiků ze strany zaujatých či úplatných novinářů z médií v rukou oligarchů, dosáhly svého cíle. Vládu se jim podařilo nejprve zdiskreditovat, povalit, a tak Slovensko stojí před předčasnými volbami,“ píše.

Momentální rozpoložení Slováků by podle něj mohlo vést k tomu, že si zvolí „zkratkovitá líbivá řešení, která se pak ukážou jako ta nejhorší možná“. „Bylo to tak v třicátých letech minulého století v Německu a reálně hrozí, že si takovou zkušenost vyzkoušíme i na vlastní kůži,“ srovnává současnost s érou nástupu nacistů. „Vzhledem k výše napsanému, dnes Slovensku reálně hrozí volby, ke kterým přijde historicky nejméně voličů,“ pokračuje.

Lidé podle něho zůstanou doma a osud Slovenska nechají v rukou tři roky hecovaných lidí. Reálně hrozí povolební vytrhnutí Slovenska z evropských a euroatlantických struktur a připoutání Slovenska k Rusku. Úplně reálně hrozí, že se ze Slovenska na desetiletí opět stane černá díra Evropy,“ varuje Matovič před budoucností, která by podle něj nastala, pokud by se k moci vrátil Fico.

„Pokud se má Slovensko rozhodnout pro takovouto sebevražednou misi, je správné, aby o případné zásadní změně orientace Slovenska rozhodlo maximum ze všech potenciálních voličů,“ dodává, proč chce právě teď lidem za základní demokratické právo, totiž volit si své zástupce v parlamentu, platit. Bonus se prý nebude danit.

A pokud by přišly tři miliony voličů – tedy zhruba stejně, jako když OLaNO poprvé a naposledy vyhrálo – státní rozpočet by to vyšlo na 1,5 miliardy eur (36 miliard korun). „Proto jde o velmi spravedlivou a rychle návratnou investici,“ tvrdí Matovič.

„Samozřejmě, nejde o zanedbatelnou sumu. Na druhé straně, v porovnání s 30 miliardami eur, o které měli podle různých odhadů připravit Slovensko lidé Roberta Fica a Petera Pellegriniho během dvanácti let jejich vlád, jde jen o cca 5 procent z jejich lupu. Zároveň platí, že když si 30 miliard eur lupu rozdělilo několik desítek zkorumpovaných lidí, jako jsou členové organizované zločinecké skupiny, v tomto případě by si 1,5 miliardy eur rozdělily tři miliony většinou úplně obyčejných lidí,“ argumentuje.

Igor Matovic 500 … mafii a skorumpovaným politikom nezáleží na názore ľudí, ktorí voliť nechodia. Ich cieľ je pravý opak - aby prišlo k voľbám čo najmenej ľudí a voľby rozhodlo ich sfanatizované voličké jadro. #PrekazmeImTo 407 76

Dosud ovšem nevysvětlil základní otázku, která se k jeho plánované odměně pro voliče nabízí – jak. Jak to chce udělat? Budou se snad Slováci u voleb zapisovat a vyplňovat číslo účtu? Podotkl jen, že by se jeho nápad týkal jen letošních předčasných voleb. „Do Silvestra by to bylo vyplaceno každému,“ prozradil ještě podle Denníku N.

List upozorňuje, že poradní orgán Rady Evropy, takzvaná Benátská komise, uvádí, že i neúčast ve volbách může znamenat politickou volbu, a proto by se neměly zveřejňovat seznamy zúčastněných voličů. To by se v případě, že Matovičův návrh projde, v podstatě stalo. Volební komise by je totiž musely předat úřadům, které by pak porovnávaly, kdo byl volit a kdo ne.

A není to málo? Hitparáda populismu

V současném rozložení sil ve slovenské Národní radě není ani zdaleka jisté, jak by hlasování o uplácení Slováků dopadlo. Matovičův nápad nicméně nepodporují ani všichni z jeho vlastní strany. Třeba premiér Heger ve stanovisku vzkázal, že se s ním „neztotožňuje“.

Předsedkyně koaliční strany Za lidi Veronika Remišová řekla, že by odměna přivedla Slovensko ke krachu, a označila ji za „hitparádu populismu“. Bývalý člen OLaNO Kristián Čekovský zase svému bývalému šéfovi ironicky vzkázal, ať to aspoň udělá pořádně. Návrh je prý potřeba upravit a „odměnu zvýšit na 50 tisíc eur“. Nápad považuje za kampaň.

Ovšem třeba lídr další koaliční strany Jsme rodina Boris Kollár prohlásil, že by za určitých podmínek byl pro. „Najděme na to zdroje a klidně pro to budu hlasovat,“ řekl a později dodal, že pokud Matovič neřekne, kde na svou „atomovku“ vezme peníze, Jsme rodina ji nepodpoří. „Jako první mě napadlo, že to jsou dvě miliardy a kde na to vezmeme?“ dodal.

„Z toho, co Igor Matovič před malou chvílí řekl, musí soudnému člověku zůstat rozum stát, protože navrhovat někomu 500 eur jen proto, že se účastní voleb, je nonsens, o jakém jsem neslyšel v žádném jiném státě na světě,“ řekl pak podle Denníku N předseda opozičního Hlasu Pellegrini.

Další myšlenka z Matovičovy hlavy vyvolal ostré reakce i v médiích. Například komentátorka deníku Sme Nataša Holinová píše, že nápad „nás na první dobrou nutí přemýšlet, kolik je potřeba zaplatit Matovičovi, aby se dal konečně na ústup od ruinování veřejných financí“.

„Že má v konečném důsledku občana za posledního primitiva? To nikomu nemusí vadit. Jednak mu to každý občan může vrátit stejným názorem a zejména nemusí na tuto hru vůbec naskočit. I kdyby parlament tuto atomovku schválil, stačí se o ni neucházet,“ píše.