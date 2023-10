Jsme polarizovaní už od roku 1989, říká slovenská expremiérka Radičová. Lidé podle ní nevěří vládě ani parlamentu

Lidovky.cz: Vyhrál ve slovenských volbách Robert Fico, protože byl tak přesvědčivý, anebo protože neměl mezi svými oponenty žádného vážného konkurenta?

Na výsledku voleb se podepsalo několik faktorů. Za prvé velmi nestabilní období vládnutí v posledních třech letech se třemi vládami. To všechno bylo zkombinováno několika krizemi, pandemií, lockdowny, inflací, válkou na Ukrajině, energetickou krizí a zvýšením životních nákladů obyvatelstva. Vláda působila nejednotně, neustále se hádala, opozici to přihrávalo na smeč. Stačilo, aby pouze komentovala, co se zrovna děje ve vládě, nemusela být ani příliš aktivní.

Druhým rozměrem bylo vyšetřování obrovských korupčních kauz z předchozího období. Nezapomínejme, že nyní je odsouzeno přes 40 lidí, a to i z nejvyšších míst včetně speciálního prokurátora Dušana Kováčika. Vedle nich tu jsou další stovky obviněných. Jinými slovy, na Slovensku to celou dobu vřelo a Fico nedělal nic jiného, že důsledně, každý den zpochybňoval všechny kroky vyšetřovatelů, což nakonec mělo svůj efekt.