Na Slovensku nakoupili nové kamery k cestám. Pocházejí z Ruska, upozorňují média

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  19:14aktualizováno  19:14
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ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Slovenské ministerstvo vnitra odráží nové otázky k vazbám současné vlády na Rusko. Nakoupilo totiž desítky kamerových radarů, které mohou být ruského původu. Resort zařízení pořídil přes kyperskou schránkovou firmu, parametry radarů se navíc shodují s výrobky firmy sídlící v Petrohradě.

Nakoupené kamerové radary už se podle slovenských médií začaly objevovat u silnic. Podle zjištění Denníku N se kamery typu NERO R-ONE do země dostaly přes kyperskou schránkovou firmu Sodasus LTD, jež sídlí v prázdné budově. Firma na svém webu nemá žádné kontaktní údaje ani detaily o systémech, které prodává.

Oficiálně společnost Sodasus existuje už čtyři roky, své oficiální stránky si však zaregistrovala teprve letos na jaře. A o měsíc později jiná firma s názvem it-s, jež si až tou dobou rozšířila podnikání i tímto směrem, požádala o oficiální certifikát k těmto kamerám. Dodavatelem zařízení pak je podle médií i vlády firma Soitron.

Fotografie kamer v úředním certifikátu, které novináři porovnali se snímky už instalovaných zařízení u slovenských silnic, se shodují s produkty ruské společnosti Simicon z Petrohradu. Ta vyrábí kamerové systémy Cordon. Pokud jde o ruské kamery, existuje podezření, že by se údaje z nich mohly dostávat i mimo Slovensko, upozorňuje Denník N.

Kamery pořízené za 200 tisíc eur (4,8 milionu korun) využívají 3D radar, vlastní software, umělou inteligenci na rozpoznávání evidenčních čísel aut, umějí měřit okamžitou i průměrnou úsekovou rychlost, elektronicky podepisovat vytvoření záznamy, určit polohu pomocí satelitního systému a zaznamenávat i další dopravní přestupky.

Ministerstvo vnitra popírá, že by kamery pocházely z Ruska. „Vyplývá to i z certifikátu vydaného Slovenským metrologickým ústavem, který identifikuje jeho výrobce,“ uvedl mluvčí resortu a ohradil se proti obavám, že by se informace o slovenských občanech získané díky těmto kamerám mohly dostat do Ruska.

„Zařízení je součástí uzavřené a izolované komunikační infrastruktury bez přístupu třetích stran. Komunikovat může výlučně s vyhrazeným informačním systémem ministerstva,“ dodal s tím, že kamery vykonávají pouze úkony spojené s kontrolou silničního provozu. Média však upozorňují, že resort dosud neposkytl jméno firmy, která kamery vyrábí, ani další podrobnosti údajně netransparentního nákupu.

Opoziční strana Progresivní Slovensko už proto žádá, aby se ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok dostavil na zasedání parlamentního výboru pro obranu a bezpečnost. „Naše informace jsou natolik závažné, že v nejbližší době podnikneme právní kroky týkající se nákupu a instalace sledovacího systému,“ napsal stranický expert na bezpečnost a někdejší slovenský velvyslanec při NATO Peter Bátor.

„Tento systém dokáže rozlišovat značky vozidel, jejich pohyb, ale také zhotovovat fotografie a videa, včetně lidí v nich. Mohou sledovat přesun slovenské a zahraniční vojenské techniky nebo nejvyšších ústavních činitelů. Zkrátka sledovat všechno na cestě, ukládat a posílat dál. Ale je to ještě děsivější. Na to, aby kamery efektivně fungovaly, potřebují přístup do databáze o vozidlech a jejich majitelích. Vaše jméno či datum narození, to vše může skončit v rukou ruských tajných služeb,“ varuje Bátor.

„Pokud má zařízení bezdrátovou konektivitu, hrozba úniku dat, s nimiž pracuje, je velké. Obzvlášť pokud se potvrdí, že je to ruský hardware a systém, na kterém tato zařízení pracují,“ dodává. Ministerstvo také vyzval, aby zpřístupnilo kamery na nezávislou inspekci a zveřejnilo veškerou dokumentaci k jejich nákupu.

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