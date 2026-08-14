Kauza ruských kamer na Slovensku pokračuje. Úřad varuje před kybernetickou hrozbou

NBÚ v oznámení poukázal na rizika měřičů rychlosti Cordon od ruského výrobce Simicon, dále zařízení stejné řady od chorvatské firmy NEROline a přístroje NERO R-ONE od kyperské společnosti Sodasus.
Úřad zjistil kromě jiného nesoulad mezi deklarovanou a zjištěnou konfigurací zařízení a jeho programového vybavení, dále riziko v souvislosti se vzdáleným přístupem a správou přístrojů, která není v plném rozsahu dostupná uživateli kamerových radarů.
Poukázal také na problém ohledně skutečného původu přístrojů a programového vybavení kamer.
Kauza na Slovensku propukla minulý týden, kdy nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko upozornilo na bezpečnostní riziko při používání uvedených kamer na Slovensku a označilo je za ruské.
Ministerstvo vnitra v reakci nejprve obhajovalo systém, který bude sloužit k odhalování dopravních přestupků. Následně však oznámilo, že požádalo NBÚ o vykonání analýzy zařízení, a dodavatele vyzvalo k jejich demontáži. Dodavatel kamer, slovenská společnost Soitron, dříve popřela, že kamery pocházejí z Ruska.
Opozice pak vyzvala ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka k odchodu z funkce. Ministr ve středu řekl, že vyvodí odpovědnost vůči pracovníkům svého úřadu, kteří mají celý projekt na starosti.