Kauza ruských kamer na Slovensku pokračuje. Úřad varuje před kybernetickou hrozbou

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  13:20aktualizováno  13:20
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ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Slovenský Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) v pátek varoval před vážnou kybernetickou hrozbou spojenou s používáním radarů s kamerami od výrobců z Ruska, Kypru a Chorvatska. Dva z uvedených přístrojů Slovensko testovalo pro odhalování dopravních přestupků.

NBÚ v oznámení poukázal na rizika měřičů rychlosti Cordon od ruského výrobce Simicon, dále zařízení stejné řady od chorvatské firmy NEROline a přístroje NERO R-ONE od kyperské společnosti Sodasus.

Úřad zjistil kromě jiného nesoulad mezi deklarovanou a zjištěnou konfigurací zařízení a jeho programového vybavení, dále riziko v souvislosti se vzdáleným přístupem a správou přístrojů, která není v plném rozsahu dostupná uživateli kamerových radarů.

Poukázal také na problém ohledně skutečného původu přístrojů a programového vybavení kamer.

Kauza na Slovensku propukla minulý týden, kdy nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko upozornilo na bezpečnostní riziko při používání uvedených kamer na Slovensku a označilo je za ruské.

Ministerstvo vnitra v reakci nejprve obhajovalo systém, který bude sloužit k odhalování dopravních přestupků. Následně však oznámilo, že požádalo NBÚ o vykonání analýzy zařízení, a dodavatele vyzvalo k jejich demontáži. Dodavatel kamer, slovenská společnost Soitron, dříve popřela, že kamery pocházejí z Ruska.

Opozice pak vyzvala ministra vnitra Matúše Šutaje Eštoka k odchodu z funkce. Ministr ve středu řekl, že vyvodí odpovědnost vůči pracovníkům svého úřadu, kteří mají celý projekt na starosti.

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