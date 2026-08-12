Ve slovenských kamerách se našly součástky z Ruska, potvrdil ministr Eštok

„Analýza NBÚ potvrdila, že v kamerách se nacházejí kromě jiných i komponenty z Ruské federace a že zařízení může představovat bezpečnostní riziko, pokud by bylo nasazeno do ostrého provozu,“ oznámil ministr Šutaj Eštok s tím, že ukončuje spolupráci svého úřadu s dodavatelem části uvedeného systému, slovenskou společností Soitron.
Detaily o kamerách neuvedl, podotkl ale, že podobný systém používají dvě členské země Evropské unie. Opozice, jež na problematické kamery upozornila už dříve, vyzvala k Eštokově odvolání. Ministr ovšem řekl, že vyvodí odpovědnost vůči pracovníkům svého úřadu, kteří mají celý projekt na starosti.
Dodal, že uvedená zařízení byla v testovacím režimu, neměla přístup ke chráněným údajům a nebyla využita k ukládání pokut. Připravovaný systém má sloužit k zaznamenání dopravních přestupků kamerami a dalšími zařízeními, což následně umožní uložit provozovateli vozidla pokutu, aniž by policejní hlídka musela viníka zastavit bezprostředně po spáchání přestupku.
Problematické kamery disponovaly příslušnými certifikáty. Podle slovenských médií subdodavatel Soitronu tvrdil, že dodaná zařízení nepocházejí ze států, na které byly uvaleny sankce. Evropská unie postupně zavedla sankční balíky vůči Rusku v reakci na jeho vojenskou invazi na Ukrajinu z února 2022. Soitron v tiskové zprávě dříve popřel, že kamery pocházejí z Ruska.
Obstarání kamer prověří prokuratura
„Pro nás je neakceptovatelné, abychom měli kameru, která je složena z komponentů ze zemí, jež jsou na sankčním seznamu. Žijeme ve světě hybridních hrozeb,“ řekl Šutaj Eštok. Poukázal také na dřívější informace webu The Telegraph, že námořní drony používané elitními jednotkami britského královského námořnictva tajně posílaly údaje do Číny.
Slovenská opozice informovala o bezpečnostním riziku v souvislosti s uvedenými kamerami už minulý týden. Ministerstvo vnitra pak v reakci systém zpočátku obhajovalo. Následně však oznámilo, že požádalo NBÚ o vykonání analýzy zařízení, a dodavatele vyzvalo k jejich demontáži.
Nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko i po středečním oznámení Šutaje Eštoka tvrdilo, že kamery jsou ve skutečnosti ruské a že v celé kauze ministerstvo vnitra pochybilo. Okolnosti obstarání kamer prověří prokuratura.