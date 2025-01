Hackeři zaútočili na slovenský katastr, nic nefunguje. Ministr dává ruce pryč

Servery slovenského Úřadu geodezie, kartografie a katastru mají problémy už od úterý. Ministerstvo vnitra nejprve tvrdilo, že jde o nezbytné úpravy informačních systémů. Ve středu večer nicméně přiznalo, že systém, který využívají katastrální odbory okresních úřadů v zemi, čelí rozsáhlému kybernetickému útoku ze zahraničí.

Avizovalo, že tyto úřady budou do odvolání zavřené. Po celém Slovensku je jich před sedmdesát. Podle portálu Aktuality.sk je to z pohledu dopadu na občany zřejmě jeden z nejhorších útoků, jež Slovensko zažilo. Případem se zabývá kriminální policie a zasedne i bezpečnostní rada státu, informuje Markíza. Víc informací ministerstvo médiím neposkytlo s tím, že na dotazy odpoví právě nefunkční úřad geodezie.

Pro Slováky výpadek konkrétně neznamená jen to, že se nedostanou k výpisu z katastru nemovitostí. Podle opozice i stížností Slováků na sociálních sítích teď nevyřeší ani související úkoly, které po nich žádají banky nebo další slovenské úřady. Zmiňují stavební povolení, úkony nutné ke schválení hypotéky na bydlení. Komplikuje se prodej domů a bytů, znemožňují kolaudace, není možné začít stavět a ve smlouvách mohou vypršet dohodnuté termíny. V Bratislavě je ochromené dokonce i vydávání parkovacích karet.

Novináři vysvětlují, že hackeři na systémy úřadu podnikli ransomwarový útok. To v praxi znamená, že získají data jednotlivců anebo institucí, zašifrují je a pak za ně žádají výkupné. Unikly údajně i ty nejcitlivější informace a neví se, zda je má stát zálohované a o jak velkou část informací nenávratně přijde. Pravděpodobně bude muset sáhnout do papírových archivů, ale ani to nezaručuje vyřešení problému.

Zdroje médií tvrdí, že úřadům chybějí komplexní zálohy dat, které by se na rychlou obnovu serverů daly využít. „Žádné časté, automatické zálohy uložených údajů se totiž údajně nedělaly,“ píše. Obnova dat tak zřejmě potrvá týdny až měsíce. Ve středu večer také ještě nebylo jasné, zda hackeři data jen zašifrovali, anebo si je i stáhli pro další použití. O výkupné už si však řekli a údajně žádají sedmicifernou částku v dolarech.

Stát kolabuje, kritizuje opozice

Opozice chce svolat mimořádné zasedání parlamentního výboru pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu a kritizuje ministra vnitra Šutaje Eštoka. „Kybernetický útok na katastr odhalil absolutní neschopnost vlády zajistit základní funkce státu. Citlivá data občanů mohou být ohrožená, vláda však za tři dny neuměla vysvětlit, co se stalo, ani navrhnout řešení. Namísto toho mlčí a tváří se, jako by tento problém neexistoval,“ napsala strana Svoboda a Solidarita (SaS).

„Zatímco stát kolabuje, oni řeší zákony na umlčení opozice, kolaborují s imperialistickým agresorem z Kremlu, přehlížejí kybernetické hrozby a otvírají dveře pro geopolitickou destabilizaci země. Tento útok na katastr není jen technická chyba – je to symbol selhání vlády, která rezignovala na svou základní úlohu: chránit občany a garantovat fungující stát. Pokud toto není budíček, co ještě potřebujeme?“ dodává a ptá se, kde jsou odborníci na kybernetickou bezpečnost.

Předseda Progresivního Slovenska Michal Šimečka napsal, že „únos katastru je totální skandál“. „Za toto selhání je politicky odpovědný ministr vnitra Šutaj Eštok. Ještě dnes vyzveme premiéra Fica, aby ministra odvolal z funkce. Zároveň budeme ministra Šutaje Eštoka odvolávat v parlamentu. Svou roli absolutně nezvládá. Od té doby, co je ministrem, kupí jedno selhání za druhým. A doplácejí na to každý den lidé po celém Slovensku,“ kritizuje.

Jeho strana také vyzvala Šutaje Eštoka a ministra investic, regionálního rozvoje a informatizace Richarda Rašiho, aby ukončili své dovolené a objasnili situaci. Člen PS Ján Hargaš pak podle Denníku N připomněl, že chce resort vnitra brzy spustit projekt digitalizovaných občanských průkazů. A ptá se, jak mají Slováci věřit, že budou jejich data v bezpečí.

🇸🇰MAKA🇸🇰🇺🇦 @MAKA32165595 Hypotéky down

Stavebné povolenia down

Daňové k nehnutelnosti down

Radosť žiť v tejto krajine. https://t.co/CGdRBfRZYK oblíbit odpovědět

Sám ministr vnitra se k situaci vyjádřil ve čtvrtek odpoledne na Facebooku. Příspěvek nadepsal titulkem „Opozice zase ukázala, že dřív mluví, než myslí“. „Doporučuji naší opozici, aby si předtím, než něco řekne, nastudovala fakta o odpovědnosti. Protože obviňovat ministerstvo vnitra za kybernetický útok na informační systémy katastru je ukázkou absolutního nepochopení základního chodu státu,“ píše s tím, že za katastr je odpovědný Úřad geodezie, kartografie a katastru, nikoliv vnitro. „A tito lidé by nám chtěli vládnout?“ poznamenal.

„Kybernetickým útokům čelí téměř všechny země na světě. Bohužel ve všech státech mají opozici, která má aspoň elementární vědomosti o chodu země. Bezpečnostní složky státu však kybernetický útok vyšetřují a bližší informace poskytne ministerstvo vnitra po bezpečnostní radě státu,“ dodal. Ještě loni na podzim však Eštokův resort zveřejnil tiskovou zprávu, podle níž chtěl „situaci na katastrálních úřadech řešit systémově a práci na katastru zatraktivnit“, aby se podařilo nabrat více zaměstnanců.