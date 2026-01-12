Pachatel napadl komentátora deníku Sme v sobotu odpoledne v obchodním centru Aupark. Beze slova jej udeřil zezadu do hlavy, kvůli čemuž Schutz spadl a zlomil si stehenní kost. Posléze skončil v nemocnici.
„Chci věřit, že nešlo o útok v souvislosti s prací našeho kolegy. Očekávám, že policie zajistí kamerové záznamy, pachatele vypátrá a vyšetří motivaci jeho jednání,“ řekl šéfredaktor Sme Roman Krpelan. Policie útok potvrdila s tím, že napadeného našel náhodný kolemjdoucí a že Schutz nejprve odmítl lékařské ošetření. Policisty, kteří nyní rozjeli trestní stíhání pro ublížení na zdraví, později informovala jeho příbuzná.
Sedmdesátiletý Schutz komentuje společenské a politické dění už od devadesátých let. Ve svých textech mimo jiné kriticky hodnotí současnou vládu premiéra Roberta Fica. Nejméně dva členové jeho kabinetu už se k útoku vyjádřili.
„Odsuzuji jakékoliv násilí bez výjimek. Fyzické útoky jsou nepřípustné a nemají v demokratické společnosti žádnou omluvu. Zároveň je však potřebné připomenout, že veřejný prostor dlouhodobě čelí polarizujícím a dehumanizujícím vyjádřením, která zvyšují napětí ve společnosti. Ani medializovaný údajný útok na komentátora nemůže vést k vytrácení jeho zodpovědnosti za slova, která přispívala k eskalaci emocí a rozdělování veřejnosti. Odmítání násilí musí jít ruku v ruce se zodpovědným vystupováním ve veřejném prostoru. Jen tak je možné snižovat napětí a předcházet další eskalaci konfliktů,“ napsal na Facebooku ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok.
Ministr životního prostředí Tomáš Taraba pak prohlásil, že se Schutz „vyznačoval mimořádně agresivními vyjádřeními na adresu lidí, pravidelně je dehumanizoval a dokonce si přál, aby během pandemie ‚kvičeli jako svině na jatkách‘“. „Je třeba takovýto násilný čin odsoudit, a to i u lidí, kteří patří do rukou spravedlnosti. Lidé nikdy nemohou násilím nahrazovat orgány činné v trestním řízení, které na Slovensku nefungují a tváří se, že novináři stojí nad zákony a mají razítko na dehumanizaci každého. Na Slovensku není spravedlnost slepá, ale extrémně selektivní,“ dodal.
Lídr opozice Michal Šimečka útok na Schutze „ostře odsoudil“. „Bez ohledu na to, zda šlo o náhodou agresi nebo pomstu za jeho práci, násilí nemá v naší společnosti místo. S nenávistnými útoky na novináře máme na Slovensku navíc velmi tragickou zkušenost,“ napsal šéf Progresivního Slovenska s odkazem na vraždu novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové z roku 2018. „Věřím, že útočník bude vypátrán a Peteru Schutzovi přeji plné zotavení,“ doplnil.
Generální prokurátor Maroš Žilinka k případu napsal, že je třeba důrazně odsoudit jakékoliv násilí.