Klinka uvedl, že předložený návrh ochranné známky obsahuje symboly, jež oslavují, propagují nebo obhajují režim založený na komunistické ideologii a které je na Slovensku ze zákona zakázáno umísťovat na památnících, pomnících a pamětních deskách.
„Bylo by absurdní, pokud by symboly, které zákon zakazuje umísťovat na památnících, pomnících a pamětních deskách, mohly být zapsány jako ochranné známky,“ míní Klinka. Navrhovaný symbol je podle něj extrémistickým materiálem v souladu se slovenským trestním zákoníkem a nelze ho zapsat do registru, neboť není v souladu s veřejným pořádkem či dobrými mravy.
Podle právníka byl na úrovni Evropské unie jiný podobný návrh zamítnutý už v roce 2010 a toto rozhodnutí následně potvrdil také Soudní dvůr EU. Klinka poukázal také na rozhodnutí českého Úřadu průmyslového vlastnictví, který v roce 2015 pravomocně zamítl přihlášku ochranné známky s logem pěticípé hvězdy s bílým srpem a kladivem a s textem Komunistická strana Československa KSČ.
Petice kromě odmítnutí uvedeného návrhu na registraci ochranné známky žádá slovenský úřad průmyslového vlastnictví, aby vyhlásil za neplatné jiné dvě registrované ochranné známky KSS. Jedna z nich obsahuje mimo jiné červenou pěticípou hvězdu. Úřad podle listu Sme reagoval, že peticí se po jejím doručení bude zabývat.