„Žiji v Německu, ale volit půjdu, i kdybych měl jít pěšky, ale tuto bolševickou sebranku vyženeme do Ruska,“ píše jeden z uživatelů Facebooku pod příspěvkem satiriků ze Zomri informujícím o tom, že slovenský parlament schválil konec korespondenční volby.
Nejen tam, ale i jinde na sociálních sítích se okamžitě vyrojily příspěvky naštvaných Slováků, kteří podle svých slov bydlí v zahraničí a v příštích volbách už budou moci hlasovat pouze na „svém“ velvyslanectví. Pro mnohé z nich to však i v případě, že budou cestovat jen v rámci jednoho státu, znamená urazit tisíce kilometrů, investovat nemalé peníze a také čas.
„V Kataru sice Slovensko žádné diplomatické zastoupení nemá, ale mě ani tak nezastavíte,“ oznamuje jeden Slovák. „Na nejbližší ambasádu z Limy do Buenos Aires to mám vzdušnou čarou 3 137 kilometrů, po cestě asi 4 100 kilometrů a stálo by mě to asi 1 000 eur. To se mi nevyplatí. Ale volit půjdu, přijedu v září na Slovensko. Ať je třeba trefí šlak, můj hlas mi nevezmou!“ slibuje další.
Právě možnost volit poštou dosud Slovákům šetřila čas i peníze. K dispozici byla poslední dvě dekády. V parlamentních volbách ji lidé poprvé využili v roce 2006 a naposledy v roce 2023, kdy ve světě volilo rekordní množství lidí. Téměř 59 tisíc, přičemž přes 60 procent z nich tehdy hlasovalo pro opoziční Progresivní Slovensko. Celkový vítěz, dnešní vládní strana Směr-SD, byl tehdy v zahraničí až třetí.
Hlasy ze světa by samy o sobě výsledky voleb nezměnily, přesto se současná vláda premiéra Roberta Fica snažila korespondenční volbu zrušit opakovaně a v úterý se jí to i díky nezařazeným poslancům podařilo. Argumentuje tím, že volba poštou nezaručuje tajnost voleb.
Slováci komentující tuto změnu však míní, že se koalice jen snaží sebrat voličům opozice volební právo, respektive zkomplikovat jim situaci natolik, aby k volbám nedorazili. „Bude sbírka pro lidi, kteří chtějí jít volit na ambasádu, jen je to pro ně finančně náročné? Rád přispěji,“ píše proto jeden z mnoha uživatelů sociálních sítí.
Objevovaly se i nabídky odvozu nebo výzvy k vypravení „volebních vlaků“. Někteří nadšenci dokonce psali, že mohou krajanům zajistit ubytování, pokud se rozhodnou přijet. „Já jsem s tím počítal, volno mám nahlášené,“ píše zase další Slovák. Jiní pak avizují, že se na podzim vrátí na Slovensko a alespoň „oživí tamní turismus“ či navštíví příbuzné.
„I když to znamená čtyřciferné číslo za cestu, i když je to den cestování s tříletým dítětem, které musíme vzít s sebou, protože jsme na něj v zahraničí sami. Podle mě nas*ali tak moc lidí, že mnozí, kteří by se na to jinak vykašlali, přijdou. Jen z principu, jak se o nás Slovácích v zahraničí vyjadřují,“ dodává zase slovenská uživatelka Instagramu.
Lidé navíc upozorňují, že některé menší ambasády na případný velký zájem občanů nejsou vybavené a že v některých zemích vláda poslední dobou své diplomatické zastoupení významně omezila. Ambasády se v uplynulých dvou letech rušily v dánské Kodani či norském Oslu. Ve Skandinávii tak bude cesta za plentu o to náročnější.
„Já jsem sice domácí, ale toto mě vytočilo k zlosti a zároveň namotivovalo. Pokud bude na Doniu sbírka na volební vlak z Česka na Slovensko či z Dánska na ambasádu do Berlína či Stockholmu a tak podobně, velmi rád přispěji. A rozhodně nebudu sám,“ slibuje jiný slovenský volič.
„Upřímně, poprvé od své plnoletosti jsem neměl v plánu jít volit. Myslím si, že je Slovensko ztracené, příliš mnoho lidí podporuje tuto vládu a hlavně ty myšlenky a názory. Na Slovensko se už nemám v plánu nikdy vrátit, a proto jsem nechtěl zasahovat do toho, co se tam děje, ať si žijí, jak chtějí. Ale takto? Změnil jsem názor. Volit je mé ústavní právo a využiji ho, já si to na té ambasádě celý den odstojím. Doufám, že tito haj*li vyhecují co nejvíc lidí,“ povzdechl si jiný slovenský krajan.
Zda volební účast Slováků ve světě ještě překoná rekord z roku 2023, se teprve ukáže. „Jen aby nezůstalo u pouhých řečí,“ obává se například další uživatel slovenského Facebooku.
Oficiální termín parlamentních voleb ještě nebyl stanoven, premiér Fico se nicméně nechal slyšet, že se už rýsuje datum 25. září 2027. Zrušení korespondenční volby ještě musí podepsat prezident Peter Pellegrini.
A například nezisková organizace Srdcom doma jej už vyzvala, aby návrh vetoval. Ve videu mu na jeho slova o tom, že nemůže brát jako argument fakt, že někdo bude muset volit „tam anebo jinde“, odpověděla názornou grafikou. Ta ukazuje, že třeba i v rámci Spojených států či Kanady to někteří voliči budou mít stovky až tisíce kilometrů daleko.