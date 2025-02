Slováci na výročí vraždy Kuciaka opět vyšli do ulic na protivládní demonstrace

„Děkuji jménem celé naší rodiny a rodiny Kušnírových, že jste tu, že jste s námi, že nepolevujete. Věřím, že společně tento boj vybojujeme do šťastného konce. Je to již sedm dlouhých let, co kulky vrahů zabily naše děti a my jsme místo svatby, která už byla plánována, museli dělat pohřby,“ řekl z pódia otec zavražděného novináře Jozef Kuciak.

Dodal, že „hlavní architekt systému“, za kterého označil Fica, je nyní znovu u moci. Slovákům vzkázal, že je proto potřeba dál bojovat.

Slovenské soudy kauzu vraždy Kuciaka a jeho partnerky ještě zcela neuzavřely, byť dlouholeté tresty vězení si už odpykávají tři lidé včetně přímého vraha.

Předloni soud první instance v novém líčení zatím nepravomocně opět zprostil obžaloby z objednání Kuciakovy vraždy Mariana Kočnera. Naopak, z jejího sjednání uznal vinnou Kočnerovu známou Alenu Zsuzsovou, která podle obžaloby čin pouze zprostředkovala.

Podle tisku na dnešní demonstraci v Bratislavě přišlo 10 až 12 tisíc lidí. Na předchozím shromáždění účast podle odhadů odborníků přesáhla 42 tisíc osob.

Na shromáždění ve slovenské metropoli dnes vystoupili také novináři, kteří se ohradili proti Ficovým výpadům vůči pracovníkům médií. Podle nich premiér nakazil část veřejnosti svou nenávistí a útočí na každého, kdo se odmítá smířit s destrukcí, kterou rozpoutala jeho vláda v různých oblastech společnosti.

„Dost bylo Fica,“ skandují protestující

Známý slovenský herec Richard Stanke řekl, že Fico hovoří o spojencích Slovenska hůře než o Rusku, které před třemi lety napadlo Ukrajinu. Dav reagoval pokřikem „Kolaborant“ a také „Dost bylo Fica“. Stejné heslo bylo promítáno na fasádu budovy ministerstva dopravy, která je v blízkosti místa konání bratislavských protestů.

Organizátoři demonstrací uvedli, že loňské změny v trestním právu pomohly současným či bývalým politikům spjatým s nynější vládní koalicí, která prosadila mimo jiné zmírnění trestů za korupci a ekonomickou kriminalitu či zkrácení promlčecích dob trestných činů.

Nynější vlnu protivládních protestů pod názvem „Slovensko je Evropa“ odstartovala prosincová schůzka Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Letos v lednu se pak Fico zastal svého stranického kolegy a místopředsedy parlamentu Tibora Gašpara, který připustil možnost odchodu země z EU. Později ale premiér uváděl, že jeho vláda takový krok nepřipravuje.

Mohutné protivládní demonstrace zažilo Slovensko také po Kuciakově vraždě. Fico tehdy rezignoval na funkci premiéra po ultimátu jednoho ze svých koaličních partnerů.

Organizátorům nynějších shromáždění, kteří ho opět vyzvali k odchodu z čela vlády, Fico už dříve vzkázal, že není rok 2018. Stejně jako před sedmi lety i tentokrát již čtyřnásobný premiér Fico v souvislosti s demonstracemi hovořil o pokusu o státní převrat.