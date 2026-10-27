První lavina v Tatrách. Záchranáři pomáhali zraněnému 18letému Čechovi

Dopoledne obdrželi záchranáři žádost o pomoc z oblasti Dlhého (Dlouhého) plesa. V ústí horské soutěsky se nacházela dvojice turistů, kteří chtěli vystoupat na Polský hřeben, ale špatně odbočili a sešli z trasy. V soutěsce nad nimi se uvolnila menší lavina.
Nezasypala je, ale při pádu ve skalnatém terénu 18letý muž české národnosti utrpěl bolestivé poranění dolní končetiny v oblasti stehna a pánve.
Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám k němu nemohl přiletět vrtulník, a tak za zraněným vyrazily po zemi dvě skupiny horských záchranářů.
Po ošetření ho záchranáři odnesli na nosítkách do chaty Sliezsky dom, odkud ho dále odvezlo terénní vozidlo horské služby.