Miluji východniarky, hlásá Kotleba na billboardech. V ukrajinské košili

Kauza vyšívanky Mariana Kotlebu tu koluje už pár dní a vyvrcholila billboardom "Milujem východniarky".

Upozornili ste nás na to viacerí, čo si veľmi ceníme. To, že tento slovenský národniar má na sebe ukrajinskú národnú košeľu, je jasné ako facka.

Nám sa však práve vďaka naším sledovateľom podarilo identifikovať výrobcu a na jeho stránke sme našli dokonca konkrétny model.

Šuhaj má na sebe vyšívanku značky Galychanka (foto 3), model Svyatoslav (foto 2).

Detaily zväčšené najvi...ac ako sa dalo (foto 4 a 5).

Podľa informácií, čo ste nám písali, sa tieto košele sa predávajú aj na Slovensku na jarmokoch (foto 6)

Takže takto sa veci majú. Nie je to prvý raz a určite nie posledný. V minulosti tu už bola kandidátka za túto istú stranu, čo uchováva tradície v blúzke z Aliexpresu (foto 7).