Kotleba si pořídil vilu v Bulharsku. K majetku se nehlásí, zaplatil neobvykle málo

Vilový komplex Floral Meadows je od nejbližší pláže zhruba čtvrt hodiny jízdy autem. V poli u vesnice Kableškovo ji obklopuje zeď a střeží ochranka, píší Aktuality.sk. To, že jednu z vil vlastní Kotleba, podle novinářů potvrzuje výpis z bulharského katastru nemovitostí.
Předseda LSNS si bílý dvoupodlažní dům s třemi ložnicemi, dvěma koupelnami a bazénem koupil v roce 2023 a zaplatil za něj 35 tisíc eur (podle nynějšího kurzu 845 tisíc korun) a následně ještě 15 tisíc eur (362 tisíc korun) za pozemek o rozloze kolem 400 metrů čtverečních.
Což je i na bulharské poměry velmi málo. S odkazem na tamní investigativce tak portál podotýká, že je možné, že politik zbytek peněz doplatil v hotovosti. Sám Kotleba se k vile nehlásí. A to ani ve videu z minulého čtvrtka, které natočil přímo v Bulharsku.
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Se dvěma kolegy si v něm stěžuje na „hmatatelné, ale bohužel negativní výsledky“ přechodu Sofie na euro. Tím Bulhaři platí od letošního ledna a podle Kotleby se zvedly ceny všeho od potravin až po nemovitosti. Na otázky novinářů ke své vlastní nemovitosti neodpověděl. Vila navíc není jediným majetkem, které si bývalý poslanec v posledních letech pořídil.
Na Slovensku už si předtím koupil několik bytů v celkové ceně zhruba 900 tisíc eur (přes 21 milionů korun). Ani jako poslanec a šéf strany by si na to podle Aktualit nevydělal. Podle Kotleby však byty stály dohromady jen 550 tisíc eur (13,2 milionu korun) a na většinu této sumy si musel vzít úvěr.
Kotlebova strana LSNS se od chvíle, kdy z ní odešla část členů kolem dnešního europoslance Milana Uhríka, potácí na konci průzkumů voličských preferencí. V posledních parlamentních volbách na podzim roku 2023 dostala 0,84 procenta hlasů. Kotleba navíc už o rok dříve přišel o poslanecký mandát v souvislosti s tím, že jej soudy uznaly vinným v kauze šeků s extremistickou symbolikou.