Ficova ministryně kultury vystaví svůj obraz, připomíná omalovánky Moneta

Na výstavě s názvem Arte Castell svou tvorbu představí umělci nejen ze Slovenska, ale i ze Švýcarska. Na organizaci se podílí Jana Vaľová z vládní strany Směr-SD a záštitu nad ní převzal resort kultury. Páteční vernisáž slibuje hudební program, raut či ochutnávku vín.

A mezi obrazy se mimo jiné objeví malba „The colour blue and the magic“, avizovali pořadatelé. Krajinku s řekou a stromy podle nich namalovala sama ministryně. Jenže internet je nemilosrdný a slovenští uživatelé sociálních sítí brzy přišli na to, kde už podobnou malbu viděli – u francouzského impresionisty Claudea Moneta.

Obraz Šimkovičové se jeho Ránu na Seině u Giverny blíží jen velmi vzdáleně. Svou kompozicí však připomíná omalovánku, kterou je možné pořídit třeba na Amazonu a jež každého tento Monetův obraz „naučí“ namalovat. Set „Malujte podle čísel“ stojí 22 dolarů a jeho princip je velmi jednoduchý. Stačí malovat modrou tam, kde dle návodu má být modrá. A stejně pak i u dalších barev.

Monet za svého života výjevy na břehu Seiny v Giverny maloval mnohokrát a kromě tohoto obrazu po sobě zanechal i Rameno Seiny poblíž Giverny nebo Přítok Seiny v Giverny – a kromě nich také stovky dalších obrazů známých po celém světě.

Ministryně ani organizátoři akce se k těmto pochybnostem zatím nevyjádřili. Kromě Šimkovičové bude na hradě viset také dílo bývalé poslankyně a tenistky Romany Tabákové. Ta svůj obraz nazvala „Passion, sweat and blood“. Výstava potrvá do 20. prosince.

Proti Šimkovičové se za poslední rok konalo několik demonstrací, a to kvůli jejím zásahům do kulturní sféry, čistkám ve státních kulturních institucích, trapasům na mezinárodní scéně i kvůli tomu, jak se politička vyjadřuje o LGBT komunitě nebo obrazech, které se jí nelíbí.

„Slovenská kultura má být slovenská. Slovenská a žádná jiná,“ nechala se také slyšet. Opozice se ji v minulosti několikrát pokusila odvolat, v parlamentu na to však nemá dost hlasů. Nepomohla ani petice, kterou zakrátko podepsalo přes 180 tisíc lidí.

