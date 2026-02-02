Exekuce slovenského ministra vnitra platí. Zamítli mu další návrh, jak se jí vyhnout

Slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok neuspěl s návrhem, aby vůči němu soud zastavil exekuci. Té čelí po prohraném soudním sporu se šesti policisty kolem vyšetřovatele Jána Čurilly, kterým má zaplatit odškodné celkem 90 tisíc eur (zhruba 2,2 milionu korun) a náklady řízení. Šutaj Eštok oznámil, že podá opravný prostředek a že v kauze hodlá pokračovat také dalšími právními kroky.
Slovenský ministr vnitra a předseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok (9. ledna 2026)

O verdiktu takzvaného exekučního soudu v Banské Bystrici z minulého týdne informoval v pondělí právní zástupce uvedených policistů Peter Kubina, který zveřejnil text soudního usnesení.

Ministr a šéf menší slovenské vládní strany Hlas-SD loni prohrál spor s policisty ze skupiny takzvaných čurillovců takzvaným kontumačním rozsudkem, neboť nereagoval na soudní výzvu, aby se vyjádřil k žalobě policistů na ochranu osobnosti. Výzvu mu soud poslal do jeho elektronické schránky.

Ministr dříve přiznal, že schránku nesledoval, současně však soud za verdikt kritizoval. Rozsudek mezitím nabyl právní moci a na jeho základě začalo vůči ministrovi exekuční řízení. Zmíněný soud návrh ministra proti exekučnímu řízení zamítl jako nedůvodný. Šutaj Eštok podle něj neprokázal skutečnosti, které jsou v souladu s exekučním řádem podmínkou pro zastavení exekuce.

„Podáme řádný opravný prostředek, v tomto případě je to stížnost,“ uvedl Šutaj Eštok. Ten už dříve neuspěl s jinými návrhy, kterými chtěl prohraný spor s policisty zvrátit. Loni v prosinci ohlásil odvolání proti rozhodnutí jednoho z bratislavských soudů, který odmítl zrušit uvedený kontumační rozsudek. Ústavní soud zase v této kauze odmítl ministrovu stížnost.

„Spoléhám na to, že krajský soud k tomu přistoupí z hlediska zákonnosti a spravedlnosti. Věřím, že spravedlnosti bude učiněno zadost,“ řekl Šutaj Eštok o svém odvolání proti zamítavému rozhodnutí soudu první instance ve věci zrušení kontumačního rozsudku.

Policisté podali na ministra vnitra žalobu za to, že je Šutaj Eštok loni v dubnu v příspěvku na sociální síti mimo jiné přirovnal k Mikuláši Černákovi. Ten si ve vězení odpykává doživotí za vraždy. Černáka, jenž loni neuspěl se žádostí o podmíněné propuštění, slovenská média označují za někdejšího šéfa slovenského podsvětí a za symbol mafiánských praktik 90. let. Šutaj Eštok v pondělí zopakoval, že za svými výroky si stojí.

Při vydání rozsudku pro zmeškání slovenské soudy neposuzují oprávněnost žaloby. Předpokladem této formy soudního rozhodnutí je, že žalovaný se k návrhu nevyjádří. Elektronická schránka není pro obyvatele na Slovensku povinná. Pokud si ji ovšem zájemce aktivuje, úřady, soudy a další instituce mu zásilky už neposílají běžnou poštou, ale elektronicky.

Ministr vnitra, ale i další členové vlády Roberta Fica pak na základě Eštokovy prohry začali hovořit o tom, že by se praxe kontumačních rozsudků měla změnit.

