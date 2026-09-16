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V obci na úpatí Velké Fatry přeběhl medvěd po návsi, poškrábal starší ženu

Autor: ,
  10:01
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V obci Blatnica na úpatí slovenského pohoří Velká Fatra v úterý během dne medvěd přeběhl přes náves a škrábl starší ženu. Informoval o tom zpravodajský portál televize Joj. Napsal, že na návsi tou dobou byli lidé, včetně prodejce zeleniny a květin.

Medvěd se pohyboval v blízkosti lidí a tlapou poškrábal devětasedmdesátiletou ženu. Ošetřili ji zdravotníci v nemocnici v Martinu, pak ji propustili do domácího ošetřování.

Ve vsi na úpatí Velké Fatry přeběhl medvěd po návsi, poškrábal starší ženu
Medvěd hnědý je na Slovensku chráněnou šelmou. (ilustrační snímek)
V Trnavé Hore vyvěsili na krajích obce cedule s nápisem zakazujícím medvědům vstup do obce. (22. března 2024)
Medvěd hnědý je na Slovensku chráněnou šelmou. (ilustrační snímek)
10 fotografií

Náměstek ministra životního prostředí Filip Kuffa na svém facebookovém účtu zveřejnil video, na kterém medvěd rychle běží přes náves. Když ho spatří nějaký muž, utíká směrem k dítěti stojícímu opodál a prchá s ním pryč. Medvěd je nepronásledoval, pokračoval jiným směrem.

Střety medvědů s lidmi na Slovensku nejsou ojedinělé, naposledy se takový případ stal minulý týden. Slovensko a Rumunsko s podporou dalších států včetně Česka podle náměstka Kuffy žádají o snížení stupně ochrany medvědů v Evropské unii. Podle něj více než polovina medvědí populace v evropském bloku žije právě v Rumunsku a na Slovensku.

Blatnica

Blatnica

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