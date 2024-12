Místo Viperů koupíme starší vrtulníky Black Hawk, oznámil slovenský ministr

Podle Kaliňáka nabídku na vrtulníky Black Hawk předložila americká společnost Ace Aeronautics ze skupiny Helicopter Alliance. V té se angažuje český podnikatel Jaroslav Strnad. Jeho syn Michal je majitelem skupiny Czechoslovak Group, která podniká také na Slovensku.

„Diskutujeme o smlouvě, ale to rozhodnutí, že využijeme tuto nabídku, je z mého pohledu absolutně jasné,“ řekl Kaliňák. Dodal, že k modernizovaným strojům Black Hawk by bylo třeba zakoupit ještě munici a zbraňové systémy. Odmítl však tvrzení Nadě, že celkové náklady na jejich pořízení by byly srovnatelné s nákupem nepoužívaných viperů.

Slovensko vrtulníky Black Hawk už má, v roce 2015 podepsalo smlouvu o nákupu devíti nových strojů tohoto typu. „Považuji za maximálně nezodpovědné, že se Robert Kaliňák rozhodl nakoupit raději staré vrtulníky od jemu blízkého zprostředkovatele, s množstvím nalétaných hodin, než za mimořádně výhodnou cenu nové a nepoužívané vrtulníky od americké vlády,“ napsal Naď.

Ten loni ještě jako ministr obrany uvedl, že Spojené státy nabídly Slovensku dodávku dvanácti nových bitevních vrtulníků AH-1Z Viper s příslušenstvím s výraznou slevou poté, co se Bratislava rozhodla předat Ukrajině nevyužívané stíhačky MiG-29 a další materiál.

Slovensko podle Kaliňáka zvažuje také nákup brazilských letounů Embraer C-390 Millennium, byť Bratislava před deseti lety objednala dvě nová vojenská dopravní letadla C-27J Spartan. Tyto stroje už podle Kaliňáka nestačí potřebám Slovenska a jejich modernizace by si vyžádala 266 milionů eur (6,6 miliardy korun). Kaliňák řekl, že Slovensko má zájem do Brazílie dodávat houfnice vlastní produkce.

Stroje Embraer C-390 Millennium kupuje také Česko, příslušnou smlouvu české ministerstvo obrany uzavřelo v říjnu.

Podle Kaliňáka Slovensko příští rok ke stávajícím třem stíhačkám F-16 americké produkce dostane dalších šest nových strojů z kontraktu na dodávku celkově čtrnácti stíhaček. Bratislava tak postupně začne zajišťovat ochranu svého vzdušného prostoru vlastními silami. V přechodném období budou zemi v této záležitosti nadále vypomáhat Česko a Maďarsko, podotkl ministr.