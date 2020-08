Slovensko nařídí karanténu pro navrátilce z Chorvatska a dalších pěti zemí. Česko zůstává ‚méně rizikové’

Bratislava Slovensko od začátku září zařadí kvůli pandemii nemoci covid-19 šest států včetně Chorvatska mezi rizikové země. Znamená to, že obyvatelé Slovenska budou muset po návratu do vlasti z Chorvatska, Španělska, Francie, Nizozemska, Belgie a Malty nastoupit do domácí karantény a následně až na výjimky podstoupit test na koronavirus.

Česko vydalo doporučení pro cesty do Chorvatska a Francie. Lidé se mají vyhýbat například barům Například Chorvatsko patří mezi oblíbené destinace Slováků při letní dovolené. Česko nadále zůstává na slovenském seznamu takzvaných méně rizikových států. Bratislava také omezuje hromadné akce.

„Doporučujeme (dovolenkářům), aby se vrátili do 1. září. Poté se na ně bude vztahovat povinnost karantény, kterou jsme zkrátili na deset ze 14 dnů,“ řekl novinářům ministr zdravotnictví Marek Krajčí. Dosud byly na slovenském seznamu méně rizikových států zařazeny zhruba tři desítky zemí. Podle Krajčího se Slovensko stejně jako další země potýká s nárůstem počtu nových případů koronaviru. V současnosti má více aktivních případů nákazy než po propuknutí pandemie letos na jaře. Rizikovými jsou podle úřadů Bratislava a okolí, dále některé regiony na západě a východě Slovenska. Češi dostali stopku pro cestu do Británie, při příletu musí do karantény. Stejně dopadly státy Švýcarsko a Jamajka Od září budou na Slovensku zakázány hromadné akce v exteriérech za účasti více než 1000 lidí, pro akce v budovách bude limit nastaven na 500 osob. Omezení počtu návštěvníků se dotkne také akvaparků. Hlavní slovenský hygienik Ján Mikas uvedl, že z hlediska vývoje pandemie se blíží zlomové období, protože lidi se vracejí z dovolených a žáci na začátku září nastoupí do škol.