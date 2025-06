Slovenská vláda už nesmí hlasovat pro sankce vůči Rusku. Zakázal jí to parlament

Slovensko se podílí na protiruských sankcích jako členská země Evropské unie, která kvůli pokračující vojenské agresi Ruska na Ukrajině v květnu schválila už sedmnáctý balík restrikcí vůči Moskvě. Schválení nových sankcí i prodlužování těch stávajících vyžaduje jednomyslný souhlas členských zemí Unie.

Podle usnesení parlament zavázal členy vlády, aby „v rámci mezinárodních organizací a společenství, jichž je Slovenská republika členem, či mezinárodních smluv, kterými je Slovenská republika vázaná, nehlasovali za přijetí nových sankcí a obchodních omezení vůči Ruské federaci a aktivně prosazovali opatření k stabilizaci energetického trhu, eliminaci cenové volatility a ochranu strategických zájmů slovenského hospodářství“.

Text usnesení nezmiňuje, jak má vláda postupovat při hlasování o prodloužení stávajících protiruských sankčních opatření EU. Národní rada ve schváleném dokumentu také tvrdí, že sankční politika a omezení vůči Rusku přispívají k růstu cen energií a narušují dodavatelské řetězce, což oslabuje konkurenceschopnost slovenských podniků.

Usnesení, v němž není ani zmínka o trvající ruské agresi vůči sousední zemi, podpořilo 51 ze 76 přítomných poslanců. Opoziční poslanci toto hlasování podle výpisu až na jednu zákonodárkyni ignorovali. Poslankyně následně tvrdila, že se hlasování rovněž nezúčastnila.

Výsledek to nicméně podle dostupných informací nezmění. Pokud by ji ale systém vykázal jako nepřítomnou, parlament by nemohl o usnesení hlasovat, protože k tomu musí být v jednacím sále přítomna nadpoloviční většina členů parlamentu, tedy alespoň 76 zákonodárců.

Předseda SNS Andrej Danko už dříve kritizoval slovenský souhlas se zatím posledním balíkem protiruských sankcí EU. Premiér Fico, který v minulosti obecně vystupoval proti těmto restrikcím, Dankovi pak vzkázal, že Bratislava nebude narušovat jednotu EU, pokud sankce neohrozí zájmy Slovenska.

Ve středu slovenský prezident Peter Pellegrini odmítl vypsat referendum o neuplatňování protiruských sankcí, jak to žádala petice. Hlava státu své rozhodnutí zdůvodnila nesplněním zákonných náležitostí a nejasností navrhované otázky. Předseda neparlamentního Slovenského Hnutí Obrody Róbert Švec, jehož formace petici organizovala, obvinil hlavu státu ze zmaření referenda. Uvedený krok Pellegriniho kritizoval také Danko.