Fico požádal šéfa NATO o posílení protivzdušné obrany Slovenska

Představitelé nynější vládní koalice dlouhodobě tvrdí, že předchozí slovenské vlády oslabily obranyschopnost země, když po ruské invazi na Ukrajinu z února 2022 předaly Kyjevu různou vojenskou techniku.
Součástí dodávek byly také vyřazené stíhačky sovětské konstrukce MiG-29 a systém protivzdušné obrany Kub. S ochranou slovenského nebe pak Bratislavě začali pomáhat spojenci včetně Česka, neboť Slovensko ještě nedostalo všechny objednané nové americké stíhačky F-16.
Fico zopakoval odmítavý postoj k vojenské pomoci Ukrajině ze státních zásob, kterou jeho kabinet zastavil po předloňském nástupu do úřadu. Už tehdy dala vláda najevo, že komerční kontrakty mohou pokračovat. Firmy na Slovensku mezitím investovaly například do rozšíření výroby munice. Ve slovenském obranném průmyslu se značně angažuje skupina Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada.
Fico podle úřadu vlády Ruttemu také řekl, že Slovensko má suverénní právo se rozhodnout, jaké tempo a jakou strukturu vojenských výdajů zvolí. V příštím roce plánuje Slovensko podle dřívějších informací vynaložit na obranu v přepočtu dvě procenta hrubého domácího produktu, tedy nejnižší možnou úroveň vyplývající z členství země v NATO.
Letošní summit Severoatlantické aliance, jejímž členem je i Slovensko, přinesl dohodu o razantním zvýšení výdajů na obranu. Země NATO by do roku 2035 měly vydávat pět procent HDP na obranné výdaje a na výdaje s obranou související, a to především kvůli hrozbě, kterou představuje Rusko.
Slováci 17. listopadu protestovali proti Ficovi
Na protivládní demonstrace svolané opozicí i občanskými sdruženími přišly o pondělním výročí sametové revoluce desetitisíce Slováků. A to nejen v metropoli Bratislavě, ale i dalších městech – například v Košicích, Banské Bystrici, Popradu a v Trnavě.
Dav čítající přes 40 tisíc lidí za hustého deště a větru zaplnil náměstí u sídla slovenské vlády, kde odpoledne odhalili památník sametové revoluce. „Robert Fico a jeho vládní koalice nám chtějí novodobý příběh, který začal 17 listopadu, vymazat z paměti. My nebudeme ticho,“ řekl z pódia poslanec opozičního Křesťanskodemokratického hnutí a někdejší disident František Mikloško.
Mikloško podobně jako slovenský prezident Peter Pellegrini kritizoval rozhodnutí koalice, že svátek Dne boje za svobodu a demokracii, který připadá právě na 17. listopadu, je nově běžným pracovním dnem. Některé firmy, instituce a vysoké školy daly svým pracovníkům placené volno.
Bývalý ministr obrany a předseda neparlamentní strany Demokraté Jaroslav Naď zase odsoudil Ficovo vyjádření, že sametová revoluce byla komunistickým pučem a že tehdejší události řídili představitelé komunistického režimu.
Podle něj Slovensko žije v době, která se kvůli Ficovi, bývalému členovi komunistické strany, podobá období před listopadem 1989. „Dávám bolševikovi rok, maximálně dva,“ zopakoval Naď hlášku ze známého českého filmu Pelíšky. Příští parlamentní volby na Slovensku budou za necelé dva roky.
Dav v Bratislavě skandoval například „Dost bylo Fica“ a „Slovensko si nedáme“. Předseda nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka vzkázal Ficovi, že země si nenechá vzít svobodu a že premiér politicky prohraje, stejně jako prohráli komunisté.
Na akci organizace Mír Ukrajině vystoupili například slovenská expremiérka Iveta Radičová a také žák gymnázia, který před více než týdnem odstartoval na veřejných místech v zemi vlnu nápisů křídou proti Ficovi. Student lidi vyzval, aby se nebáli ozvat. „K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí, aby dobří lidé byli ticho,“ řekl.
Ficova strana Směr-SD si mezitím zorganizovala v Nitře akci s názvem „17. listopad – Den respektu k jinému názoru“, kde Fico podle médií opět vyzval ke změně politického systému v zemi. Dal najevo, že se mu nezamlouvá značný počet stran kandidujících ve volbách a ani široké koalice složené z názorově různých stran.