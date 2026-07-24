„Jako předseda vlády SR oficiálně prohlašuji, že Slovenská republika nebyla, není a nebude členem koalice ochotných, která podporuje válku na Ukrajině,“ napsal Fico na facebooku.
Připomněl, že jako slovenský premiér se nezúčastnil „žádného zasedání tohoto válečného spolku“. Francouzského velvyslance Nicolase Surana „důrazně požádal, aby francouzské velvyslanectví nešířilo nepravdivé informace o našem členství v Koalici ochotných“.
Velvyslanec podle Fica tvrdil, že jde o nedorozumění a že takto bude informovat veřejnost. Fico svůj příspěvek na facebooku opatřil titulkem: „Za chvíli budu muset dokazovat, že se jmenuji Robert Fico“.
Diskuse o postavení Slovenska v koalici ochotných se rozproudila poté, co francouzské velvyslanectví uvedlo, že Slovensko patří mezi země zapojené do této iniciativy a zúčastnilo se jednání v Paříži 13. července, připomněl list Pravda na svém webu.
„Jen jsme připomněli, že slovenským úřadům byla zaslaná pozvánka k účasti na slavnostní přehlídce 14. července a že slovenský velvyslanec se o den dříve zúčastnil zasedání koalice ochotných,“ uvedlo francouzské velvyslanectví ve stanovisku rozeslaném médiím po Ficově vyjádření.
Velvyslanectví ustoupilo z vyjádření pro euBrief a zdůraznilo, že nevydalo oficiální prohlášení k členství Slovenska v koalici, napsal server Sme.sk. „O svých mezinárodních závazcích informuje samozřejmě výlučně slovenská vláda,“ napsalo velvyslanectví podle portálu.
Úřad slovenské vlády také vydal prohlášení, že Slovensko není členem koalice ochotných, a pro uvedení věcí na pravou míru zdůraznil, že slovenský velvyslanec v Paříži se zúčastnil schůzky koalice ochotných 13. července „jen jako pozorovatel“ spolu s dalšími diplomaty.