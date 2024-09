Na záplavy se připravuje i Německo a Polsko, Rakouské dráhy vyzvaly, aby lidé necestovali

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Podle DWD musejí lidé s trvalým deštěm počítat v podhůří Alp, kde mohou přijít i bouřky. Silné dešťové srážky se očekávají také v oblasti od Bavorského lesa po Lužici. Ve vyšších polohách Alp, Krušných hor a na hoře Brocken v pohoří Harz povane silný nárazový vítr. Zatímco ve východním Sasku má déšť během sobotního dopoledne ustávat, ve východní části podhůří Alp a v Bavorském lese nepříznivé počasí potrvá déle.

Poté, co vrcholky Alp v posledních dnech zasypal první sníh, může v příštích dnech v nadmořské výšce nad 1500 metrů napadnout až 50 centimetrů čerstvého sněhu. Meteorologové v této souvislosti mluví o „výrazném příchodu zimy“.

Sasko očekává prudký vzestup hladiny Labe

Sasko kvůli lijákům v Česku očekává prudký vzestup hladiny Labe. U hranic s Českem by řeka mohla v sobotu večer dosáhnout prvního povodňového stupně. Nejdramatičtější bude situace v saské části Labe v polovině týdne, kdy se očekává třetí povodňový stupeň, který je na čtyřbodové škále druhý nejvyšší.

„Hladina vody bude velmi rychle stoupat až ke třetímu stupni,“ uvedli vodohospodáři. Stupeň tři znamená, že voda zaplaví část zastavěného území, silnice a tratě. Stupeň jedna, který je nejnižší, pak značí, že voda se začíná vylévat ze svého koryta.

Nejnižšího povodňového stupně dosáhne Labe v sobotu večer na vodočtu v Schöně na hranici s Českem, v neděli ráno už podobně zvýšená hladina bude v Drážďanech, během dne pak v Riese a v pondělí v Torgau. Hladina řeky se během dalších dní rychle zvýší. Kulminaci experti očekávají od středy nadcházejícího týdne.

Polsko varuje před bleskovými povodněmi

V Polsku platí nejvyšší povodňový stupeň ve vojvodstvích u hranic s Českem a Slovenskem. Ve Vratislavi se v pátek zasedání vedení Dolnoslezského vojvodství zúčastnil premiér Donald Tusk. Podle něj předpovědi počasí „nejsou dramaticky znepokojivé“, zdůraznil však, že „úřady nepodceňují žádný signál“. Podle ministerského předsedy není důvod očekávat katastrofu v celostátním měřítku. Varoval však, že je nutné připravit se na lokální záplavy a bleskové povodně.

Náměstek polského ministra vnitra Wieslaw Leśniakiewicz k ostražitosti vyzval zejména lidi žijící u horských řek v místech nad nádržemi. Obyvatele míst, kde hrozí záplavy, vybídl, aby se připravili na možnost, že dočasně budou přerušeny dodávky elektřiny a vody. Ty, kdo bydlí v přízemí, upozornil na možnost zalití domů. Lidé si také mají přeparkovat auta na vyšší místa.

Na příchod velké vody se mimo jiné chystá Vratislav, kde Odra v roce 1997 způsobila rozsáhlé škody. Týkalo se to třeba sídliště Kozanów postaveného v 70. letech v záplavové oblasti. Server gazeta.pl píše, že bytová družstva v některých panelových domech nyní ve snaze zabránit případným škodám zastavila provoz výtahů, kvůli tomu ovšem ve vyšších patrech zůstali uvězněni zejména starší lidé s omezenou pohyblivostí. Podle Leśniakiewicze dolnoslezské metropoli nyní katastrofa jako ta z roku 1997 nehrozí, informují polská média.

Ještě před několika dny sužovalo zejména střední a východní Polsko sucho a hladina Visly v centru Varšavy klesla na nejnižší úroveň od začátku měření.

Slovensko očekává stoletou vodu

Slovensko na svém úseku řeky Morava očekává stoletou vodu, výhled povodňové situace se tam zhoršil, řekl ministr životního prostředí Tomáš Taraba. První vlna srážek už zasáhla západní část Slovenska, kde do příštího pondělí platí nejvyšší výstraha před deštěm a záplavami.

Podle Taraby by řeka Morava měla v příštích dnech kulminovat na 6,39 metru, přičemž při výšce hladiny zhruba 6,1 metru dochází k jejímu vylévání. Nejvíce ohroženým místem je vesnice Moravský Svatý Ján, kde hladina Moravy v pátek dopoledne vystoupala na 2,7 metru z dřívějších zhruba 80 centimetrů.

„Vývoj povodňové situace bude záviset na tom, co se stane v Česku. Uvidíme, kolik vody tam bude drženo v korytu řeky nebo zda dojde k jejímu přetlaku do území. Děláme všechno pro to, aby k vylití nedošlo,“ řekl Taraba.

Slovenský ministr životního prostředí řekl, že vývoj na Dunaji, který protéká Bratislavou a do kterého se na okraji slovenské metropole Morava vlévá, nebude pro Slovensko představovat problém.

Mluvčí Slovenského vodohospodářského podniku Marián Bocák ČTK řekl, že u soutoku Moravy a Dunaje pod hradem Devín v západní části Bratislavy pracovníci preventivně nainstalovali mobilní protipovodňové bariéry. V této oblasti je dlouhodobě vyhrazeno území pro vylití Moravy v případě většího průtoku vody.

Bratislavský magistrát v pátek kvůli vývoji počasí vyhlásil mimořádnou situaci, která podle jeho mluvčího Petera Bubly umožní městu efektivněji předcházet škodám či je odstraňovat. Město v tiskové zprávě také oznámilo, že preventivně postupně uzavře jedno parkoviště, na které se Dunaj při vysoké hladině vylévá.

Slovenští meteorologové pro čtyři okresy, jež sousedí s Českem a Rakouskem a pro které platí nejvyšší stupeň výstrahy před deštěm a záplavami, zvýšili odhad maximálně očekávaného zhruba čtyřdenního úhrnu srážek na 230 z dosavadních 200 litrů na metr čtvereční.

Za posledních 24 hodin do pátečního odpoledne napršelo ve zmíněných regionech podle údajů meteorologů zpravidla přes 50 litrů vody na metr čtvereční, v Perneku až 112 litrů. Vydatné srážky by tam měly pokračovat do pondělního podvečera.

Slovenská armáda vyčlenila čtyři vrtulníky s posádkami pro případ, že bude třeba evakuovat lidi z oblastí, které by během záplav byly nedostupné pro běžnou techniku. Hasiči i policisté přesunuli více techniky a příslušníků na západní Slovensko, v rámci protipovodňových opatření shromáždili také větší množství písku.

Rakousko vyzvalo lidi, aby nikam necestovali

Rakouské dráhy (ÖBB) vyzvaly lidi, aby se v nejbližších dnech raději nevydávali na cesty, pokud to není nutné. Tato výzva platí zatím do nedělního večera. Už v noci na dnešek byla kvůli sněžení uzavřena trať v Salcbursku mezi městečky Bad Hofgastein a Bad Gastein.

Silnice pod Grossglocknerem, nejvyšší rakouskou horou, je z bezpečnostních důvodů dočasně mimo provoz. Další silniční tahy na různých místech Rakouska zablokovaly popadané stromy. Do horských oblastí by se řidiči neměli vydávat bez zimní výbavy.

Ve Slovinsku hasiči zasahovali v 70 obcích

Sníh zasypal také horské oblasti Slovinska, v dalších částech země jsou záplavy. Ve čtvrtek hasiči zasahovali v 70 obcích. Podle slovinských médií se ocitly pod vodou silnice ve směru z Koperu na Lublaň, problémy jsou ale i ve středním Slovinsku.