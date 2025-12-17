Slovensko začalo po letech stavět národní nemocnici, bude mít i vojenskou část

  16:41
Slovensko po letech příprav a výběru lokality ve středu v Bratislavě odstartovalo výstavbu nové velké národní nemocnice civilně-vojenského charakteru, v jejíž veřejné části bude na 1270 lůžek. Oznámili to ministr zdravotnictví a obrany Kamil Šaško a Robert Kaliňák.
Na snímku zleva: poradce slovenského ministra zdravotnictví Gabriel Galgóci,...

Na snímku zleva: poradce slovenského ministra zdravotnictví Gabriel Galgóci, děkan Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě Juraj Payer, ředitel UNB Alexander Mayer, slovenský ministr zdravotnictví Kamil Šaško (Hlas-SD), místopředseda vlády a ministr obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a vedoucí výstavby vojenské nemocnice Marián Križko pokládají základní kámen. (17. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

V bratislavských Vajnorech zahájili výstavbu nové národní nemocnice. (17....
Slovenský ministr zdravotnictví Kamil Šaško (Hlas-SD) a za ním ministr obrany...
V bratislavských Vajnorech zahájili výstavbu nové národní nemocnice. (17....
Vicepremiér a ministr obrany Slovenska Robert Kaliňák (Směr-SD) při...
Od nové nemocnice a okolního vzdělávacího a výzkumného areálu si představitelé vlády slibují zastavení odlivu zdravotníků do zahraničí, neboť lékaři a zdravotní sestry dlouhodobě poukazují na chybějící větší moderní zdravotnická zařízení na Slovensku.

Původní projekt, který schválila slovenská vláda letos na jaře, počítal s kapacitou 950 lůžek a s náklady na výstavbu 1,27 miliardy eur (30,9 miliardy korun).

Parametry vojenské části uvedené nemocnice ve čtvrti Vajnory ve východní části Bratislavy Kaliňák s odvoláním na utajení informací nesdělil. V neveřejném režimu bude podle dostupných informací i výběr dodavatele některých prací.

Projekt má nalákat slovenské doktory v zahraničí

Hrubá stavba by měla být hotova za dva roky, úplné dokončení nemocničního areálu na ploše 35 hektarů v areálu bývalých kasáren se očekává v roce 2030. Počet lůžek bude možné navýšit na 1467, v nemocnici bude také 36 operačních sálů a 205 ambulancí.

Šaško vyjádřil přesvědčení, že nová nemocnice přispěje k zastavení odlivu zdravotníků do ciziny a naopak přiláká slovenské zdravotníky ze zahraničí zpět do vlasti. Mnoho lékařů i zdravotních sester si v minulosti našlo v práci v Česku.

Podle Šaška problémem slovenského zdravotnictví už nejsou platy, ale právě horší infrastruktura. Země už dříve začala stavět nové nemocnice nebo rekonstruovat stávající zdravotnická zařízení i v jiných regionech Slovenska.

Současná bratislavská univerzitní nemocnice má pět zastaralých budov a zaměstnává zhruba 1480 lékařů a 2300 zdravotních sester. O budoucnosti současných nemocničních budov ve slovenské metropoli zatím nebylo rozhodnuto.

V roce 2023 v západní části Bratislavy otevřela finanční skupina Penta Investments vlastní nemocnici s kapacitou zhruba 400 lůžek. Nedaleko této nemocnice začala ještě v době komunistického Československa výstavba nové nemocnice. Projekt ale dokončen nebyl a hrubou stavbu nechal stát v roce 2019 zbourat. Na místě měla pak vyrůst nová nemocnice, od tohoto záměru ale úřady dříve upustily.

