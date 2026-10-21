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Pohřešovaný český turista zemřel. V Nízkých Tatrách našli záchranáři jeho tělo

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  16:07aktualizováno  16:46
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Horská záchranná služba / hzs.sk

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií
Horští záchranáři ve středu našli v Nízkých Tatrách na Slovensku tělo třiasedmdesátiletého českého turisty. Muž byl nezvěstný od minulého týdne. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS).

Žádost o pomoc při pátrání po Čechovi dostala HZS už 13. října. Hledání však bylo neúspěšné a nepomohla ani pomoc policie při snaze zjistit polohu mobilního telefonu nezvěstného.

Do terénu pak vyrazili další horští záchranáři a operátoři dronů. Tělo nezvěstného Čecha se nakonec podařilo najít ve srázech pod vrcholem hory Poľana. Ta leží na hlavním hřebenu Nízkých Tater a zhruba 90 minut chůze od horní stanice lanovek u hory Chopok.

České ministerstvo zahraničí na dotaz ČTK k případu pouze uvedlo, že slovenské úřady potvrdily nález těla horskou službou. „V tuto chvíli však ještě neproběhla jeho řádná identifikace, a proto nelze potvrdit, zda se jedná o pohřešovaného českého občana,“ sdělil mluvčí úřadu Adam Čörgő.

Český zastupitelský úřad v Bratislavě je podle něj v kontaktu se slovenskou policií a v případě potvrzení totožnosti je připraven poskytnout rodině potřebnou konzulární pomoc.

V červenci a v srpnu, kdy v době letních školních prázdnin míří do slovenských hor velký počet turistů, pomáhala HZS podle starších údajů zejména Slovákům a Polákům. Češi byli v tomto žebříčku na třetím místě.

Například v nejvyšším slovenském pohoří Vysoké Tatry zemřelo v obou letních měsících dohromady osm lidí, všichni byli občané Polska.

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