Trapas slovenské očkovací loterie. Lidé přišli v přímém přenosu o statisíce eur, Matovič se jim vysmál

„Klasické RTVS, všechno na ho*no. Online přehrávač se stále seká, lístky míchá jarní vánek a neumí se ani představit do telefonu. Možná next time. Skoro jsem zapomněl na dvacetisekundový posun při online vysílání. Good job,“ píše na Facebooku Michal Čavrnoch.

Patří ke Slovákům, kteří sledovali slavnostně spuštěnou soutěž Být zdravý je výhra, v níž mohli lidé očkovaní proti covidu-19 vyhrát 100 tisíc eur (2,5 milionu korun).

„Po dnešním losování stoupnou sebevraždy a ne proočkovanost,“ komentuje další diskutérka Dana Jamborová.

Hned několik lidí totiž kvůli technickým problémům a přísným pravidlům o jistou výhru přišlo. K zisku hlavní ceny musejí lidé v limitu 20 sekund od zavolání zvednout telefon a pak v přímém televizním přenosu během dalších 20 sekund říct heslo, které moderátoři zveřejnili během relace.

To se podařilo pouze první vylosované, Lýdii z Nižné Sitnice. Druhý v pořadí, moderátory uvedený jako Matej z Ružindola zřejmě nepochopil, kdo mu volá, a tak zavěsil. Smůlu měl také Jakub z Rakovnice, který nestihl hovor včas přijmout, a Lukáš z Košic. Ten neznal heslo, protože se nedíval na televizi.

Pátá hráčka Zuzana z Prešova zvedla telefon, narazila však na nečekanou překážku. Pořad sledovala na internetu, kde bylo vysílání oproti televizním obrazovkám o pár sekund zpožděné. Kvůli tomu Slovensko v přímém přenosu sledovalo, jak žena sice říká heslo, ale až po limitu.

Podle pravidel tak přišla o výhru 400 tisíc eur (10 milionů korun), tedy součet předchozích nevybraných jackpotů. Ty se přesunuly do dalšího kola loterie. Všichni čtyři nešťastníci si odnesli pouze automatickou denní výhru tisíc eur (25 tisíc korun). Lidé, kteří nepovedenou vládní akci sledovali, měli o viníkovi jasno.

O loterii ihned vzniklo množství vtipů:

„Očkovací loterie dnes dopadla úplně po matovičovsky. Dovolali se pěti lidem a čtyři z nich zůstali nas*aní,“ míní zase Michal Bartko. Právě expremiér a současný ministr financí Igor Matovič, na jehož resortu nápad vznikl, podle Slováků může za to, jak špatně první slosování dopadlo.



Kritizují fakt, že se očkovaní lidé povinně musejí dívat na zábavný pořad, aby vůbec mohli vyhrát, když hlavní podmínku už mají splněnou. „Co když jsou v práci a nemohou sedět u televize nebo zvednout telefon?“ ptali se. Vadila jim úroveň moderátorů, laxní promíchávání papírových lístků se jmény soutěžících, kvůli čemuž se na spodní část bubnu vůbec nedostalo, a hlavně nespravedlnost, kvůli které Zuzana z Prešova přišla o peníze.

„Myslím, že co se týká bezcitnosti a surovosti, tato loterie v režii Matoviče dosáhla vrcholu. Doufám, že to heslo opakované po termínu zoufalým hlasem slečnou, která přišla kvůli pomalému internetu o čtyři sta litrů, bude toto monstrum převlečené za člověka pronásledovat do smrti,“ píše jistý Milan Prochác.



Kritizovaný Matovič se večer k loterii vyjádřil rovněž na Facebooku. A zjitřené emoce tím příliš neuklidnil. „Uff … DRAMA hned na poprvé. Tři sta tisíc v luftu… „nedívám se na telku“. Čtyři sta tisíc v luftu... „mám pomalý internet“. Nu, tím pádem první šťastlivec příští neděli hraje rovnou o 500 tisíc eur,“ napsal.

Pod statusem se mu pak sešlo množství naštvaných komentářů, podle kterých se Matovič vysmívá cizímu neštěstí, které navíc sám zavinil. Lidé také míní, že pokud se soutěžící Zuzana obrátí na soud, má velkou šanci „své“ peníze dostat. Podmínky splnila, heslo řekla a zpožděný přenos není její chyba, píší Slováci.

A nejsou sami. Změnu pravidel už podle deníku Sme žádá i poslankyně vládní strany Za lidi Vladimíra Marcinková. Pravidla jsou podle ní příliš složitá a znevýhodňují ty, kteří přenos televize RTVS sledují na internetu.

„Nejsem fanynkou očkovací loterie, ale respektuji kolektivní rozhodnutí koalice zařadit ho mezi motivační nástroje na podporu očkování. Za klíčové však považuji, aby komunikace a pravidla takovéto očkovací kampaně byla důstojná a spravedlivá,“ uvedla.

Šéfredaktor serveru Aktuality.sk Peter Bárdy pak v komentáři loterii označil za další ze série pseudořešení, se kterými současná slovenská vláda pod Matovičovým vedením v boji s covidem přišla. Připomíná loňské „předražené a nepřesné“ celoplošné testování antigenními testy, nákup neschválené vakcíny Sputnik V i počáteční chaos při spouštění registrace k očkování.

„Ztrácíme čas a demotivujeme lidi bláznivými projekty namísto toho, abychom investovali čas a peníze do věcí, které fungují. Televizní loterie je jen dalším dílem jakési bizarní reality show, která nemá a nebude mít vítěze. Na jejím konci zůstane jen naštvané, frustrované, uražené, unavené a nemocné Slovensko,“ píše Bárdy.

Loterie musí přivést 6 tisíc lidí, aby se vyplatila

Očkovaní zájemci o finanční ceny nebyli do loterie zahrnuti automaticky, ale museli se do ní přihlásit. Registrovat se mohou pouze dospělí, byť Slovensko očkuje obyvatele ve věku od dvanácti let. Dosud se v této pětimilionové zemi do loterie zapojilo přes 616 tisíc z 2,3 milionu obyvatel, kteří dostali alespoň první dávku vakcíny.

Analytici slovenského ministerstva financí odhadli, že náklady na očkovací loterii ve výši 26,4 milionu eur (670 milionů korun) se vrátí, pokud loterie přesvědčí k očkování proti covidu-19 oběma dávkami alespoň šest tisíc lidí. Upozornili ovšem, že v zahraničí zatím neexistuje dostatek důkazů o účinnosti loterie na podporu vakcinace.

Kromě očkovací loterie parlament schválením příslušného zákona také umožnil, aby stát vyplácel příspěvky lidem, kteří přesvědčí jiné obyvatele o potřebě očkovat se proti covidu-19. Výše příspěvku je stanovena na 30 až 90 eur (760 až 2 290 korun) za očkovaného v závislosti na jeho věku.

Vláda však bude moci finanční odměnu zvýšit. Jeden člověk bude moci získat takzvaný zprostředkovatelský bonus maximálně za 50 očkovaných lidí.