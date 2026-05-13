Ukrajinský portál RBK informuje o explozích a několika vlnách nepřátelských dronů nad městem. Cílem byly průmyslové oblasti v Užhorodu, sklady a kritická infrastruktura.
Rusko vyslalo proti Ukrajině více než 800 dronů. Zabily šest lidí, desítky zranily, oznámil prezident země Volodymyr Zelenskyj. Nálety na Zakarpatí odsoudilo Maďarsko. Výbuchy však média hlásí i ze Lvova, největšího města západní Ukrajiny.
Ukrajinci se od února 2022 brání ruské vojenské invazi.
Podle slovenské finanční správy jsou hraniční přechody s Ukrajinou uzavřené od zhruba 15:00 SELČ až do odvolání.
Slovensko spojuje s Ukrajinou zhruba 98 kilometrů dlouhá společná hranice, na které jsou tři silniční a dva železniční hraniční přechody. Hranice je také vnější hranicí Evropské unie a schengenského systému volného pohybu osob.
Připravujeme podrobnosti.