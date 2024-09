Slovenskou poslankyni vykázali ze sálu kvůli duhové nálepce, spílali jí do čubek

Šéf vládní Slovenské národní strany (SNS) Plavákovou vykázal s tím, že svými nálepkami porušuje jednací řád Národní rady. Kromě slovenské vlajky a nápisu „souhlas je láska“ tam má třeba srdce s barvami duhy. Ty jsou symbolem sexuálních menšin, ke kterým se Plaváková hlásí.

Danko právě řídil schůzi parlamentu a prohlásil, že u řečnického pultu nestrpí propagaci témat LGBT. „Jsou tam duhy, LGBT témata, jsou tam nálepky, které propagují firmy,“ tvrdil Danko. „Neměli byste mít žádné nálepky na počítačích. Teď to neřešme, ale večer si je sundejte,“ řekl Plavákové. Poslankyně mu však oponovala, že pravidla neporušila. A proti svému vykázání podala námitku.

Jednací řád stanoví, že do sálu je zakázáno vnášet například transparenty, plakáty, letáky a rovněž materiály, které propagují politickou stranu nebo šíří reklamu. Podle Danka poslanec nesmí propagovat žádná témata. Slovenským zákonodárcům za opakované vykázaní z jednacího sálu sněmovny hrozí ztráta části nebo celého měsíčního platu a příplatků.

Právě zde se však projevilo probíhající napětí mezi vládními stranami SNS a Hlas-SD, protože i díky poslancům Hlasu parlament námitku Plavákové schválil. Poslanec z klubu SNS Rudolf Huliak následně Plavákové vulgárně nadával. Mimo jiné o ní řekl, že je „suka“ (vulgarismus, který má v řadě slovanských jazyků význam „čubka“).

„Ohrazujeme se proti šíření demagogické ideologie progresivního liberalismu, kterou je ideologie LGBT. Tato žena si nezaslouží nic jiného než pojmenování ‚suka‘ v pojímání toho, že nectí základní otázky života Bohem dané lidské rase,“ řekl Huliak a později ještě dodal, že Plavákovou „nepovažuje za ženu“.

„To, co jsme zažili, je hrůzostrašné a obludné. Mezitím mi volali ze školy, protože mou dceru bolí břicho. Místo toho, abych mohla jít za ní, musím tu řešit obludné útoky nechutných mužů, kteří útočí na mě jako osobu proto, že jsem queer,“ řekla Plaváková.

Huliaka za jeho výroky kritizovala i část opozice a zároveň ho vyzvala, aby se vzdal poslaneckého mandátu. Poslankyně, jako třeba exministryně spravedlnosti Mária Kolíková, upozornily, že „to, co se stalo, je útokem na všechny ženy na Slovensku“.

„Kde to skončí? Tato koalice se rozpadá v přímém přenosu. Je to slepenec hysterických emotivních mužů, kteří nevědí, co si počít, na všechny se vrhají a šikanují naše poslance a poslankyně. Neřeší problémy Slovenska, jen si naprosto nevkusně vyřizují účty. Žádám, aby s tím okamžitě přestali. Tohle parlament ještě nezažil. Suka? Opravdu? To je přijatelná věc?!“ řekl poslanec PS Martin Dubéci.

Po loňských volbách tehdejší prezidentka Zuzana Čaputová odmítla Huliaka jmenovat ministrem životního prostředí ve vznikající vládě nynějšího premiéra Roberta Fica s odůvodněním, že kandidát neuznává existenci klimatické krize.

Postoj poslanců Hlasu Danko k hlasování o námitce Plavákové označil za porušení koaliční smlouvy. Své rozhodnutí vykázat poslankyni obhajoval i před novináři. Už v úterý navíc hrozil poslancům z další opoziční strany.

Členové hnutí Slovensko, které vede expremiér Igor Matovič, do sálu přišli v červených tričkách s nápisem „Zvýšili sobě platy, lidem daně“. Odkázali tím na vládní návrh konsolidačního balíčku, který počítá kromě jiného se zvýšením daní, a na dřívější rozhodnutí členů vlády výrazně si zvýšit paušální náhrady ke svým platům.