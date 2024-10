„Ať si uvědomí, že nás potřebují.“ Spory ve vládě blokují slovenský parlament

Dosud se poslanci třikrát pokusili zahájit hlasování o projednaných bodech, dvakrát dopoledne a jednou odpoledne. Prostřednictvím hlasovacího zařízení se však vždy přihlásilo jen 75 místo potřebných alespoň 76 z celkového počtu 150 zákonodárců. Parlament tak není usnášeníschopný, odpoledne nicméně začal jednat o dalších bodech programu své stávající schůze.

Hlasování se nezúčastnila opozice a také trojice poslanců kolem Rudolfa Huliaka z Národní koalice. Poslanci byli zvoleni za Slovenskou národní stranu (SNS), kvůli sporům s jejím šéfem Andrejem Dankem však poslanecký klub nejmenší vládní partaje opustili.

A i když slibovali, že v hlasováních budou podporovat koalici, to úterní zablokovali. Podle Huliaka koalice tuto skupinku poslanců ignoruje. Kromě šéfa Národní koalice jde o poslance Ivana Ševčíka a Pavla Ľuptáka. Všichni tři svou dvoudenní neúčastí chtějí dokázat, že je koalice potřebuje.

Chyběl rovněž vládní poslanec Ján Blcháč, který nedávno oznámil, že trpí rakovinou a léčí se.

Slovenští poslanci už v minulosti opakovaně využívali obstrukce k zablokování jednání parlamentu. Nynější tříčlenná koalice se v Národní radě původně opírala o 79 poslanců. Vláda ze zablokovaného hlasování nicméně viní opozici.

„Je smutné, že opozice neváhá zneužít na úzké politické cíle i onkologického pacienta,“ napsaly ve společném prohlášení strany Směr-SD, Hlas-SDa SNS. Dodaly, že opozice blokuje jednání sněmovny, byť si je vědoma parlamentní většiny, kterou ale vládní strany v současnosti nedokážou uplatnit z důvodu krátkodobé hospitalizace jednoho z poslanců.

Opoziční poslankyně a bývalá vicepremiérka Veronika Remišová po obstrukci řekla, že koalice přinesla chaos a rozvrat místo slibovaného klidu a odbornosti. Někteří opoziční poslanci vyjádřili přesvědčení, že se koalice se skupinou poslanců kolem Huliaka nakonec dohodne. Podle nich bude třeba sledovat, co tito poslanci za podporu vlády dostanou.

Strana Progresivní Slovensko označila dění v parlamentu za „postupný rozpad Ficovy čtvrté vládní koalice“. „Toto měla být vláda, která přinese klid a stabilitu, namísto toho donesla drahotu a chaos. Slepenec se jim rozpadá v přímém přenosu. Uvidíme, zda se jim podaří uplatit politiky kolem poslance Huliaka,“ napsala strana v prohlášení.

„Odteď se budou při každém hlasování bát, zda jim projdou zákony. Bude to permanentní chaos, a ten si lidé nezaslouží. Toto drolení koalice však znamená, že po nich může přijít vláda, která začne pracovat pro lidi. Která nebude řešit jen sebe. Díky které se lidé konečně budou mít lépe. A může přijít dřív, než jsme čekali. Robertu Ficovi se vládnutí rozpadá pod rukama, ale on se tváří, že se ho to netýká,“ dodala partaj vedená Michalem Šimečkou.

Poslanci měli během úterního hlasování rozhodnout kromě jiného o opozičních návrzích odvolat ministryni kultury Martinu Šimkovičovou a ministra spravedlnosti Borise Suska. Předsedající schůze Peter Žiga následně odložil jednání na odpoledne. Kdy se bude znovu hlasovat, není jasné.