Dohoda je na spadnutí: Fico premiérem, Pellegrini šéfem parlamentu, píší Slováci

Zmíněné strany už se měly dohodnout na některých nejvyšších pozicích v budoucí vládě. Podle webu Aktuality.sk se premiérem počtvrté stane lídr Směru-SD Fico. Jeho někdejší spolustraník a šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini pak zaujme post předsedy slovenského parlamentu. V jeho případě by to bylo podruhé, co by zastával post druhého nejvyššího ústavního činitele.

Agentura SITA uvádí, že Hlasu-SD, jenž ve volbách skončil třetí za Směrem-SD a liberálním hnutím Progresivní Slovensko (PS), má v novém kabinetu připadnout šest až sedm ministerstev. Která, se zatím neví.

Fico, jenž se v pátek setkal s předsedou SNS Andrejem Dankem, nechtěl probíhající jednání komentovat. Stejně reagoval i Hlas-SD. Danko novinářům po schůzce s Ficem pouze řekl, že nyní se mají setkat lídří všech tří stran.

Křesťanští demokraté chtějí od opozice

Podle serveru hnonline.sk jednání nabrala spád poté, co předseda Křesťanskodemokratického hnutí (KDH) Milan Majerský deklaroval, že jeho strana míří do opozice, neboť nevidí reálně spolupráci se Směrem-SD ani s Progresivním Slovenskem. Křesťanští demokraté opakovaně odmítli například zavedení registrovaných partnerství, což je jednou z priorit PS.

Progresivní Slovensko přitom bez KDH, která skončila ve volbách pátá, většinu v parlamentu nesestaví a Směru-SD zase nezbyde nic jiného, než kromě Hlasu-SD spolupracovat s nacionalistickou SNS.

Expremiér Pellegrini ve čtvrtek na veřejnoprávní stanici RTVS řekl, že pokud by se měl Hlas-SD přidat do koalice s PS, nabídka liberálů by musela být velkorysá. Pellegrini dal dříve najevo, že by byl raději, aby součástí koalice se Směrem-SD a jeho stranou byli křesťanští demokraté, a nikoliv SNS. Tato možnost ale po odmítnutí spolupráce ze strany KDH zcela padla.

PS se v posledních dnech neformálně snažilo o vytvoření vlády bez účasti Směru-SD. Toto hnutí by pro úspěch svého plánu muselo pro spolupráci přesvědčit Hlas-SD a KDH a dále liberální stranu Svoboda a Solidarita (SaS).