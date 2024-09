Místo hrdosti trapas. Nové slovenské pasy mají grafiku staženou z fotobanky

Nový dizajn slovenských dokladov je... tramtadadaaa! Vektor z fotobanky!

Všeumelec, ktorý toto celé spískal, použil grafiku od Agnieszky Murphy (tá istá osoba, čo chŕli všetky tie škandinávske a poľské srdénka) s popisom:

"Slovak tribal folk art vector seamless geometric birds pattern inspired by traditional painted hourses from village Cicmany in Zil. Cool ethnic background inspired by an old paitings in white on black background."

Tie kompozície sú zlé! Naša Zuza Taječka mô...že o tom napísať samostatný post, ak by bol záujem.

Tu však chcem poukázať na iné faux-pas... po slovensky fôpa: príde mi hanba svetová, že na takúto grafiku, ktorá má ozaj predstavovať kus našej identity, sa nenašlo nič lepšie ako grafika z fotobanky, ktorú tlačia kolotočári na tričká a je všetko len nie jedinečná. Prísamvačku, keby sme nemali eurá, bolo by to aj na bankovkách!

Vizuál pasov by mal tvoriť nejaký renomovaný dizajnér, umelec!

A zatiaľ tu máme "slovenské a žiadne iné" kompozične zlé,spotvorené Čičmany bez umeleckej hodnoty od poľskej grafičky, stiahnuté z (pravdepodobne americkej) fotobanky.

Nezaslúžime si nič iné len tie tričká s nápisom Slovakia a lowiczkým srdcom.

Mám chuť to zabaliť... lebo kto chce kam, pomôžme mu tam... keď nechce inam... (Kura)