Pellegrinimu pomohla sázka na válku i mobilizace voličů, píší slovenská média

Podle listů Sme a Denník N výsledek hlasování znamená, že moc konsolidoval premiér Robert Fico, v jehož straně Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Pellegrini v minulosti po dvě desetiletí působil.

„Velkou část voličů podporujících současnou vládní koalici mobilizovalo nepochybně i to, že ve dvou předchozích volbách zvítězil ?opoziční ? kandidát. Chtěli, aby se to obrátilo. Podobně to zafungovalo i v sousedním Česku, jen v obráceném gardu – po dvou neúspěšných pokusech porazit Miloše Zemana se opoziční tábor zmobilizoval až potřetí, když vyhrál Petr Pavel,“ napsal list Pravda.

Pellegrinimu podle deníku pomohlo i strašení, že jeho soupeř Ivan Korčok zatáhne Slovensko do války. „Ačkoliv takovéto kompetence prezident nemá, na velkou část voličů to pravděpodobně zabralo. Strach je nejsilnější mobilizační prvek,“ dodal.

Šéf sněmovny Pellegrini vyhrál sobotní druhé kolo voleb prezidenta se ziskem 53,12 procenta hlasů, Korčoka podpořilo 46,87 procenta voličů.

„Je legitimně zvoleným prezidentem. Problémem je způsob, jak se jím stal. Do paláce se dostal lžemi, šířením strachu, úmyslnou polarizací, neférovou kampaní či bratříčkováním s extrémisty,“ napsal o Pellegrinim list Sme.

Tvrdí, že Pellegrini nebude nadstranickým prezidentem a že Fico výsledkem prezidentských voleb konsolidoval moc. „Takováto vládní koalice samozřejmě nemůže změnit ústavu, ale v rámci jejích dnešních mantinelů může postupně ovládnout i další složky státu,“ uvedl deník. Dodal, že bude pokračovat šikana kritických úředníků či policistů, postup vůči kritickým médiím bude tvrdší a na řadu přijdou i nevládní organizace.

„Prezidentem bude Peter Pellegrini. Prezidentem, ale jen na obrazech ve státních kancelářích a ve školách. Skutečným prezidentem bude Robert Fico. Fico bude reálným prezidentem, protože je nezpochybnitelným šéfem koaliční skupiny. Pellegrini ho poslouchá na slovo,“ napsal list Denník N.

„Pellegrini svého protikandidáta porazil až s překvapivým náskokem téměř 170 tisíc hlasů,“ naspal list Plus Jeden deň. Průzkumy předpovídaly mnohem těsnější výsledek rozhodujícího duelu, březnové první kolo prezidentských voleb zase vyhrál Korčok s nečekaně vysokým náskokem téměř 124.000 hlasů před Pellegrininim.

Podle portálu Aktuality.sk byla nejsilnější zbraní Pellegriniho vládní koalice. Web doplnil, že vládní strany s výjimkou nacionalistické Slovenské národní strany si udržují v průzkumech vysokou podporu navzdory masivním občanským a opozičním protestům, které začaly po loňském nástupu nynější Ficovy vlády do úřadu.

„Pellegrini se sám zúčastnil jedné z největších a nejšpinavějších antikampaní v dějinách slovenské politiky,“ napsaly Aktuality.sk. Dodaly, že z diplomata Korčoka vládní politici udělali válečného štváče.